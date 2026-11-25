Samsung 50" QE50QN82HAUXZT Neo QLED 4K QD Mini LED Smart TV Vision AI 2026 | NQ AI Gen2 Processor, Quantum Mini LED, NQ HDR+, Motion Xcelerator, Dolby Atmos, OTS Lite, Monolith Edge Design, Alexa
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Caratteristiche
- ESPERIENZA VISIVA SENZA PARI: Lo Smart TV Samsung Neo QLED 55" QN82H offre una visione davvero coinvolgente, grazie a Quantum Mini LED con contrasti estremamente precisi. Real QLED con 100% di volume cromatico e NQ HDR+ assicurano colori straordinari.
- PRESTAZIONI AI E FUNZIONI SMART: Il processore NQ4 AI Gen2 offre un'esperienza di upscaling 4K AI di altissima qualità. Vision AI Companion risponde alle tue domande sullo schermo, mentre il sistema operativo Tizen offre una navigazione intuitiva.
- AUDIO IMMERSIVO E DESIGN DUREVOLE: Goditi l'esperienza cinematografica offerta da OTS Lite e Dolby Atmos, per un suono avvolgente. AI Adaptive Sound Pro ottimizza il suono, mentre i design Monolith Edge dai bordi affusolati unisce eleganza e resistenza.
- GAMING E CONNETTIVITÀ: Gaming Hub riunisce tutti i tuoi giochi preferiti in un unico luogo, mentre Motion Xcelerator assicura un'esperienza di gioco senza interruzioni e con immagini nitide. Connetti i tuoi dispositivi al TV con SmartThings.
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1x Samsung Smart TV 50" QE50QN82HAUXZT Neo QLED 4K. Include telecomando numerico, telecomando Bluetooth, cavo di alimentazione e manuale utente. Dimensioni con base (LxAxP): 111,02 x 68,0 x 21,8 cm.
Dettagli
- Colore
- Black
- Formato
- 50"
In breve
Samsung 50" QE50QN82HAUXZT Neo QLED 4K QD Mini LED Smart TV Vision AI 2026 | NQ AI Gen2 Processor, Quantum Mini LED, NQ HDR+, Motion Xcelerator, Dolby Atmos, OTS Lite, Monolith Edge Design, Alexa costa 489,00 € su Amazon.it, rispetto a 799,00 € di prezzo precedente (risparmio 310,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 6 recensioni.
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