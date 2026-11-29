REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria 9210mAh | Snapdragon® 6 Gen 5, Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 100W, Resistenza IP66/IP68, Flagship Display, Xiaomi HyperAI
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Caratteristiche
- 【Batteria Ultra-Lunga Durata da 9210mAh】Batteria al silicio-carbonio con anodo ad alta densità del 16%, fino a 3 giorni di autonomia con una sola ricarica. Supporta ricarica cablata HyperCharge da 100W e ricarica inversa cablata da 27W
- 【Fotocamera OIS da 50MP】La modalità Ultra-Clear elimina per la prima volta sfocature causate da movimenti e vibrazioni, offrendo ritratti con una nitidezza paragonabile a 200MP
- 【Resistenza a Polvere e Acqua IP66/IP68】Certificata TÜV SÜD per immersioni fino a 2 metri per 72 ore e certificata SGS per resistere a cadute fino a 3 metri sul granito. Ideale contro pioggia, schizzi e incidenti quotidiani
- 【Display Flagship】Il display Super Sunlight di nuova generazione con materiale flagship M10 raggiunge 3500 nit di luminosità di picco. PWM dimming a 3840Hz e luminosità automatica multilivello offrono una visione fluida e confortevole
- 【Xiaomi HyperAI】HyperOS 3 trasforma HyperAI in un’intelligenza artificiale integrata nel sistema, offrendo funzioni AI per produttività, testo, voce e ricerca, con un’esperienza fluida tra app e scenari diversi
- 【Esclusiva Amazon - Garanzia Produttore Per 3 Anni】Con L'Acquisto In Automatico Hai A Disposizione, Oltre Ai 2 Anni Di Garanzia Produttore, +1 Anno Extra Di Garanzia
Dettagli
- Colore
- Black
- Formato
- 8+512GB
In breve
REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria 9210mAh | Snapdragon® 6 Gen 5, Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 100W, Resistenza IP66/IP68, Flagship Display, Xiaomi HyperAI costa 499,00 € su Amazon.it, rispetto a 649,90 € di prezzo precedente (risparmio 150,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione.
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