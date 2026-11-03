7MAGIC Pulitore ultrasuoni per bite dentale, 48 kHz, UV-C, Bianco | Pulitore ad ultrasuoni per apparecchi dentali, vasca 304, 4 modalità, 100–240 V e 6 pastiglie per bite e protesi
4,6 su 5 su Amazon, 173 recensioni
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Caratteristiche
- PULIZIA PROFONDA SENZA SFREGARE A LUNGO: La tecnologia a ultrasuoni da 48 kHz aiuta a raggiungere le zone difficili e a staccare i residui. Questo pulitore ultrasuoni riduce così il lavoro manuale. La luce UV-C completa il ciclo nell’ambito della cura quotidiana. Per l’uso di tutti i giorni basta l’acqua; se serve, aggiungi le pastiglie incluse.
- PER I PIÙ COMUNI ARTICOLI DENTALI: La vasca da 200 ml accoglie bite, apparecchi di contenzione, allineatori, dentiere, protesi, paradenti, mascherine sbiancanti e testine dello spazzolino. Questo pulitore per bite dentale è adatto anche a ciucci e piccoli gioielli, offrendo un uso versatile in un formato compatto.
- 4 MODALITÀ E COMANDI INTUITIVI: Scegli uno dei quattro programmi con la semplice pressione di un tasto. Il display mostra il conto alla rovescia e l’indicatore luminoso colorato segnala chiaramente lo stato del ciclo. Il pulitore ad ultrasuoni risulta così facile da controllare durante la routine quotidiana.
- SEMPRE PRONTO PER L’USO QUOTIDIANO: Collega l’apparecchio e avvia subito il ciclo, senza dover attendere una ricarica. È ideale per la cura quotidiana a casa o in ufficio. L’alimentazione 100–240 V consente di portarlo anche in viaggio, utilizzando l’adattatore adatto alla presa locale.
- STRUTTURA DUREVOLE E ACCESSORI UTILI: La vasca in acciaio inox 304 è robusta, facile da pulire e pensata per l’uso quotidiano. La protezione IPX5 dagli spruzzi, il rumore inferiore a 45 dB, il cestello, la pinzetta e sei pastiglie completano la dotazione. Non immergere completamente l’apparecchio in acqua.
- ASSISTENZA ANCHE DOPO L’ACQUISTO: Il nostro servizio clienti offre un aiuto rapido e affidabile per domande sull’utilizzo, sulla pulizia o sugli accessori. In questo modo puoi integrare a lungo il pulitore ultrasuoni nella routine quotidiana e utilizzare con maggiore tranquillità tutte le sue funzioni.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Con cavo-200ml
In breve
7MAGIC Pulitore ultrasuoni per bite dentale, 48 kHz, UV-C, Bianco | Pulitore ad ultrasuoni per apparecchi dentali, vasca 304, 4 modalità, 100–240 V e 6 pastiglie per bite e protesi costa 45,12 € su Amazon.it, rispetto a 55,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,87 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 19:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 173 recensioni.
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