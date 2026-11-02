Pulitore Ultrasuoni Apparecchio Denti con UV-C,Impermeabile,48kHz Cleon Pod con Timer,4 Modalità,200mL,Ideale per la Pulizia di Protesi,Allineatori,Paradenti e Bite Notturni,Bianco.
4,3 su 5 su Amazon, 166 recensioni
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Caratteristiche
- Sterilizzazione UV-C per la rimozione del 99,9% dei germi: la luce UV-C avanzata elimina i batteri e gli odori. Mantiene allineatori, apparecchi ortodontici e protesi freschi, igienizzati e sicuri per l'uso quotidiano.
- Pulizia profonda a ultrasuoni a 48 kHz: utilizza onde sonore ad alta frequenza per creare microbolle. Rimuove facilmente placca ostinata, residui di cibo e sporco da ogni angolo senza graffiare gli apparecchi ortodontici.
- Impermeabile IPX7: completamente sigillato contro l'acqua. È possibile risciacquare facilmente il dispositivo sotto l'acqua corrente per una manutenzione rapida e senza problemi.
- 4 modalità: scegli l'impostazione perfetta per le tue esigenze: 5 o 10 minuti per la pulizia combinata a ultrasuoni e UV, 10 minuti solo UV per una rapida sanificazione o 10 minuti solo ultrasuoni per un lavaggio quotidiano delicato.
- Display con conto alla rovescia: timer digitale integrato che mostra chiaramente il tempo rimanente. Ti permette di monitorare facilmente l'avanzamento di ogni ciclo.
- Versatile e facile da usare: 200 ml. Perfetto per pulire allineatori trasparenti (come Invisalign), retainer, protesi dentarie, paradenti e gioielli. Una soluzione semplice e completa per mantenere i tuoi oggetti essenziali sempre puliti e splendenti.
- Contenuto della confezione: HYCHIKA Ultrasonic Retainer Cleaner x1, adattatore di alimentazione x1, pinzetta x1,manuale di istruzioni x1 e Panno per la pulizia x1.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- media
In breve
Pulitore Ultrasuoni Apparecchio Denti con UV-C,Impermeabile,48kHz Cleon Pod con Timer,4 Modalità,200mL,Ideale per la Pulizia di Protesi,Allineatori,Paradenti e Bite Notturni,Bianco. costa 35,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 17:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 166 recensioni.
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