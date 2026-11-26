Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Nero/Cinturino Nero Ossidiana, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
4,5 su 5 su Amazon, 262 recensioni
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Caratteristiche
- Il nostro tracker più completo per il monitoraggio di salute e benessere.
- Migliora le tue prestazioni in oltre 50 attività.
- Riposa meglio grazie al nostro sistema di monitoraggio del sonno più accurato di sempre.
- Fino a 40 ore di autonomia. Con soli 15 minuti di ricarica, hai batteria per 15 ore.
Dettagli
- Colore
- Nero / Cinturino Nero Ossidiana
- Formato
- 41 mm
In breve
Google Pixel Watch 5 (41mm) Smartwatch Nero/Cinturino Nero Ossidiana, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini costa 262,43 € su Amazon.it, rispetto a 419,00 € di prezzo precedente (risparmio 156,57 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 20:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 262 recensioni.
Informativa sulle offerte
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