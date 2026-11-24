Fonzies Paprika, Croccantini di Mais Non fritti, Multipack (7 bustine da 23,5g), 164,5 g
4,1 su 5 su Amazon, 125 recensioni
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Caratteristiche
- Fonzies Paprika: irresistibili croccantini di mais gusto paprika
- Non fritti
- Fonzies: se non ti lecchi le dita godi solo a metà!
- Un'esplosione di gusto unica
- Multipack: contiene 7 bustine da 23,5g l’una
Dettagli
- Colore
- Giallo
- Formato
- 164.5 g (Confezione da 1)
In breve
Fonzies Paprika, Croccantini di Mais Non fritti, Multipack (7 bustine da 23,5g), 164,5 g costa 1,89 € su Amazon.it, rispetto a 2,59 € di prezzo precedente (risparmio 0,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 125 recensioni.
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