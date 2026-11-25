Perlier Honey Miel Candela Profumata Elisir di Miele 160 g, Cere Naturali, Bicchiere Bianco Lucido, Fragranza Dolce
4,6 su 5 su Amazon, 4 recensioni
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Caratteristiche
- Fragranza Elisir di Miele - Note dolci, dorate e avvolgenti ispirate al miele, per creare un’atmosfera calda, armoniosa e rilassante.
- Mélange di cere naturali - Candela da 160 g realizzata con cere naturali, pensata per un’esperienza sensoriale calda, naturale e rilassante.
- Design raffinato - Bicchiere bianco lucido con dettagli oro lucido, elegante anche come complemento decorativo per la casa.
- Linea Casa Honey Miel - Una collezione dedicata alla casa che nasce dalla memoria del miele, simbolo di dolcezza, protezione e benessere.
- Atmosfera accogliente - Ideale per accompagnare i momenti di relax e trasformare ogni ambiente in un rifugio profumato e armonioso.
Dettagli
- Colore
- Chiaro
- Formato
- 160 g
In breve
Perlier Honey Miel Candela Profumata Elisir di Miele 160 g, Cere Naturali, Bicchiere Bianco Lucido, Fragranza Dolce costa 25,27 € su Amazon.it, rispetto a 29,00 € di prezzo precedente (risparmio 3,73 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4 recensioni.
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