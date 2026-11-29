T-SUN 4000K Faretto LED da Esterno 60W, 6000LM, 112 LEDs, IP66 Impermeabile | Faretti LED Esterno Impermeabile, Regolabile a 180°, Faro led per Giardino, Cortile, Garage, Pareti
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Caratteristiche
- 💡【Ultra-Luminosità】Il Faretti LED con Supporto Regolabile a 180° T-SUN da 60W è dotato di 112 perline LED SMD di alta qualità, offre un angolo del fascio luminoso di 120° e una luminosità fino a 6000 lumen; la luce bianca diurna da 4000K offre una luce morbida e uniforme con effetto antiriflesso e senza ombre.
- 💡【Facile Installazione e Angolo Regolabile a 180°】 La nostra Faretti a LED per esterni è dotata di un cavo di 1,5 metri e può essere installata a terra, a parete o a soffitto tramite viti. Staffa regolabile a 180°, è possibile regolarla in qualsiasi angolazione desiderata.
- 💡【Proiettore Impermeabile IP66】Con grado di impermeabilità IP66, resistente alla ruggine e trattato superficialmente con adsorbimento elettrostatico di alta qualità, garantisce il corretto funzionamento della luce in condizioni di pioggia, neve, caldo o freddo, fornendo una luce stabile e brillante per giardini, cortili, ville, parchi, garage, piscine, tetti, edifici, strade, vie, ecc.
- 💡【Migliore Dissipazione del Calore】 Il design dell'alloggiamento in alluminio pressofuso, l'efficiente struttura di raffreddamento e il vetro resistente alle alte temperature rendono questa illuminazione di sicurezza a luci a LED per esterni più durevole e affidabile. È in grado di proteggere questo proiettore a LED dall'impatto di condizioni meteorologiche estreme.
- 💡【Contenuto Della Confezione e Servizio Clienti】 Contenuto della confezione: 1 proiettore LED; 1 picchetto da giardino; 1 manuale d'uso; 1 set di viti. Siate certi che siamo impegnati per la soddisfazione del cliente. Se avete problemi con la qualità del prodotto, contattateci immediatamente. Il nostro team di assistenza clienti dedicato è pronto ad aiutarti e ad assicurarti che la tua esperienza con la Faro LED T-SUN sia senza problemi.
Dettagli
- Colore
- 4000k
- Formato
- 60W
In breve
T-SUN 4000K Faretto LED da Esterno 60W, 6000LM, 112 LEDs, IP66 Impermeabile | Faretti LED Esterno Impermeabile, Regolabile a 180°, Faro led per Giardino, Cortile, Garage, Pareti costa 29,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 7 recensioni.
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