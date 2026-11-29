EA SPORTS FC 27 Edizione Standard Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica | Videogiochi | Italiano
4,1 su 5 su Amazon, 28 recensioni
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Caratteristiche
- Cartuccia fisica - Edizione Standard per Nintendo Switch 2 (cartuccia) include il gioco completo EA SPORTS FC 27. Non compatibile con Nintendo Switch.
- Vivi The World's Game in EA SPORTS FC 27. Entra in The Grounds, gioca con gli amici in Clubs, impara dai migliori mentori del calcio ed esprimi il tuo stile dentro e fuori dal campo. Boost.
- Goditi un gameplay più fluido con calci d'angolo dinamici, intelligenza offensiva migliorata, difesa incentrata sul giocatore e innovazioni ispirate alla community per un controllo superiore in ogni partita.
- Scrivi la tua storia nella Carriera Allenatore con un Mercato Trasferimenti rinnovato e i Valori Complessivi Dinamici, quindi crea la squadra dei tuoi sogni in Football Ultimate Team con la nuova Galleria FUT.
- Impostazioni audio - Lingua menu: Impostazioni > Preferenze > Lingua testo (21 lingue). Lingua telecronaca: Impostazioni > Audio > Lingua telecronaca (14 lingue per 11v11; EN e FR per Rush).
In breve
EA SPORTS FC 27 Edizione Standard Nintendo Switch 2 | Cartuccia fisica | Videogiochi | Italiano costa 36,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 33,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 28 recensioni.
Informativa sulle offerte
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