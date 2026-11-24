SONGMICS Albero di Natale, 180 cm, Folto PE e PVC, Base in Legno, | Addobbi Natalizi, Con Custodia, Montaggio Rapido, Casa, Verde, Collezione Lilac, LAT007CZ01
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Caratteristiche
- Rami Folti E Realistici: Realizzato con un mix di rami in PE e PVC per un aspetto folto e autentico. Disponibile in diverse dimensioni (150/180/220 cm) per soddisfare ogni esigenza di spazio, questo albero di natale verde trasforma il tuo salotto, creando la perfetta atmosfera per le tue decorazioni natalizie.
- Base In Legno Massello: Dimentica i fragili supporti in metallo. Questo albero natale misura 110 x 110 x 180 cm ed è sostenuto da una base in legno di pino aggiornata, più robusta e durevole, che previene il ribaltamento e aggiunge un tocco elegante.
- Montaggio Semplice E Veloce: Inserisci il tronco nella base e apri i rami dal basso verso l'alto in modo uniforme per un volume ottimale. Prepara la tua casa per il natale in pochi minuti e goditi il tempo con la famiglia tra le nuove decorazioni casa.
- Pratica Borsa Inclusa: Al termine delle feste non dovrai preoccuparti del disordine. Include una borsa in tessuto per riporre comodamente la struttura e i tuoi addobbi natalizi, proteggendoli dalla polvere per l'anno successivo.
- Gioia Festiva Duratura: Costruito con materiali come acciaio e plastica di qualità, non dovrai acquistare un nuovo albero ogni anno. Conserva facilmente queste decorazioni natalizie per la casa risparmiando spazio prezioso, in attesa del prossimo Natale.
Dettagli
- Colore
- Verde
- Formato
- 180 cm
In breve
SONGMICS Albero di Natale, 180 cm, Folto PE e PVC, Base in Legno, | Addobbi Natalizi, Con Custodia, Montaggio Rapido, Casa, Verde, Collezione Lilac, LAT007CZ01 costa 71,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,99 € di prezzo precedente (risparmio 18,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 245 recensioni.
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