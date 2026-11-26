Panasonic Smart TV 55 pollici W90C 4K QD-Mini LED, Google TV [2026] | Glare Free Ultra, AI 4K Colour Engine, Dolby Vision & HDR10+, Dolby Atmos, Game Mode, Chromecast & Bluetooth
3,2 su 5 su Amazon, 7 recensioni
399,00 €
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Caratteristiche
- STRAORDINARIA QUALITÀ D'IMMAGINE 4K QD-MINI LED: Vivi la risoluzione 4K Ultra HD mozzafiato su questa Smart TV da 55 pollici con tecnologia QD-Mini LED. Migliaia di LED di retroilluminazione offrono un contrasto eccezionale, neri profondi e colori vividi per un'esperienza visiva da cinema.
- TECNOLOGIA GLARE FREE ULTRA PER OGNI AMBIENTE: Goditi una visione perfetta anche in ambienti luminosi con la tecnologia Glare Free Ultra. Lo schermo anti-riflesso senza effetto specchio garantisce un contrasto vivido, mentre la tecnologia Eye Care a luce blu ridotta assicura una visione confortevole.
- PIATTAFORMA SMART TV GOOGLE TV CON CONTROLLO VOCALE: Questa Smart TV riunisce tutte le tue app di streaming con Google TV. Il Google Assistant a mani libere ti permette di cercare programmi, controllare la tua casa intelligente e ricevere consigli personalizzati – tutto semplicemente con la tua voce.
- TV GAMING FINO A 120HZ (HSR): Frequenza di aggiornamento del pannello a 60Hz, fino a 120Hz con 120Hz OverClock (HSR – High Speed Refresh). La Game Mode dedicata offre latenza ultra-bassa e tempi di risposta fulminei. Che tu giochi su PS5, Xbox o PC, vivi un gameplay fluido e reattivo che ti dà sempre un vantaggio sugli avversari.
- ESPERIENZA CINEMA CON DOLBY VISION & DOLBY ATMOS: Il supporto Multi-HDR che include Dolby Vision, HDR10+ e FILMMAKER MODE assicura che ogni film 4K e programma TV sia spettacolare. L'audio surround immersivo Dolby Atmos porta un suono di qualità cinematografica nel tuo salotto, per il massimo dell'intrattenimento domestico.
- DESIGN ELEGANTE E CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE: Il design moderno e sottile si adatta a qualsiasi salotto. Bluetooth integrato, più porte HDMI e compatibilità con Alexa rendono questa Smart TV l'hub perfetto per la casa intelligente. Trasmetti dal tuo telefono, collega soundbar e controlla tutto senza problemi.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Medium
In breve
Panasonic Smart TV 55 pollici W90C 4K QD-Mini LED, Google TV [2026] | Glare Free Ultra, AI 4K Colour Engine, Dolby Vision & HDR10+, Dolby Atmos, Game Mode, Chromecast & Bluetooth costa 399,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 08:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,2 su 5 con 7 recensioni.
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