Panasonic Smart TV 43 pollici W60C 4K LED, TiVo, Game Mode [2026] | Dolby Vision & HDR10, AI 4K Colour Engine, Dolby Atmos, TiVo Voice Control, Game Mode, Bluetooth
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Caratteristiche
- SMART TV LED 4K UHD DA 43 POLLICI: Vivi una straordinaria risoluzione 4K Ultra HD su questo display LED da 43" (108 cm) con AI 4K Colour Engine – immagini nitide e realistiche con colori naturali per tutti i tuoi programmi TV, film, sport e giochi preferiti.
- INTRATTENIMENTO SMART PERSONALIZZATO CON TIVO: La piattaforma smart di TiVo impara le tue preferenze di visione e offre consigli personalizzati da tutti i tuoi servizi di streaming in un unico posto – intrattenimento semplice dal momento in cui accendi la TV.
- BRILLANTEZZA HDR CON DOLBY VISION & HDR10: Il supporto Multi HDR, che include Dolby Vision e HDR10, garantisce un contrasto straordinario, colori vivaci e dettagli realistici da ogni sorgente – qualità cinematografica a casa tua.
- CONNETTIVITÀ E CARATTERISTICHE PREMIUM: Più porte HDMI, Wi-Fi integrato per uno streaming senza interruzioni, audio Bluetooth e compatibilità con gli assistenti vocali – tutto ciò di cui hai bisogno per un moderno sistema di intrattenimento smart home.
- AUDIO CINEMATOGRAFICO IMMERSIVO CON DOLBY ATMOS: L'audio surround e Dolby Atmos si uniscono per riempire la stanza con un suono ricco e tridimensionale che ti immerge in ogni scena, che tu stia guardando un blockbuster, lo sport in diretta o la tua serie preferita.
- OTTIMIZZATO PER IL GAMING: La Game Mode dedicata, con basso input lag e tempi di risposta rapidi, garantisce un gameplay fluido e reattivo – perfetto per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Medium
In breve
Panasonic Smart TV 43 pollici W60C 4K LED, TiVo, Game Mode [2026] | Dolby Vision & HDR10, AI 4K Colour Engine, Dolby Atmos, TiVo Voice Control, Game Mode, Bluetooth costa 249,00 € su Amazon.it, rispetto a 399,00 € di prezzo precedente (risparmio 150,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 26 recensioni.
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