Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 Rasoio Elettrico, AIO5535g Grigio | Rasoio Elettrico Corpo Uomo Barba e Capelli 9in1, Regolabarba Impermeabile, Skinguard, Ricaricabile, 120 Min di Utilizzo
4,4 su 5 su Amazon, 1.667 recensioni
-33% 49,99 €
Prima
74,99 €, risparmi 25,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- RIFINITORE ALL-IN-ONE FACILE DA USARE PER VISO E CORPO: rasoio elettrico barba e capelli di Braun per la cura completa del corpo, include strumenti selezionati per la rifinitura della barba, il taglio dei capelli e la cura del corpo maschile
- VERSATILITÀ AVANZATA: la Lama Ultra Affilata offre precisione, efficienza e comfort nella rasatura di tutte le parti del corpo
- DELICATO SULLA PELLE SENSIBILE: rasatura con tecnologia SkinGuard, progettata per la massima sicurezza e comfort anche sulle aree sensibili del corpo
- 100% CONTROLLO: il regolabarba uomo dispone di 14 impostazioni di lunghezza (3-21 mm) per risultati impeccabili
- COSTRUITO PER DURARE: 100% impermeabile con impugnatura AquaGrip per il massimo controllo anche sotto la doccia. Batteria Li-Ion di lunga durata, fino a 120 minuti di autonomia senza cavo
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 Rasoio Elettrico, AIO5535g Grigio | Rasoio Elettrico Corpo Uomo Barba e Capelli 9in1, Regolabarba Impermeabile, Skinguard, Ricaricabile, 120 Min di Utilizzo costa 49,99 € su Amazon.it, rispetto a 74,99 € di prezzo precedente (risparmio 25,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.667 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.