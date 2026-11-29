Samsung Galaxy Book6 (14", Core 5, 8GB), 3 Anni di Garanzia | Processore Intel Core 5 315, 256GB, Batteria Lunga Durata, Portatile, Galaxy AI, Gray [ITA]
-29% 599,00 €
Prima
849,00 €, risparmi 250,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- DESIGN SOTTILE E PORTATILE: Il design raffinato e simmetrico dalla struttura sottile e leggera rende Galaxy Book6 il PC portatile ideale per gli studenti universitari. Disponibile in Gray questo laptop è progettato per la mobilità.¹ ²
- PRESTAZIONI E BATTERIA: L'ultimo processore Intel Core permette uno studio e un lavoro intelligente. Con questo PC AI puoi essere produttivo tutto il giorno, grazie all'autonomia fino a 25 ore e alla ricarica super rapida.³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹
- DISPLAY IPS ANTI-RIFLESSO: Il display IPS WUXGA da 14" con rapporto 16:10 offre più spazio verticale per le videochiamate e le attività universitarie. Riduce al minimo riflessi e abbagliamento, per una visione confortevole anche in luoghi luminosi.
- GALAXY AI SU PC: Semplifica le attività sul tuo notebook con Galaxy AI. Utilizza AI Select per creare rapidamente immagini pronte all'uso, Note Assist per generare riepiloghi degli appunti, tradurre istantaneamente i testi e molto altro.¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵
- CONNETTIVITÀ GALAXY: Collega il tuo computer Samsung ad altri dispositivi Galaxy per accedere ai file con Storage Share, associare i dispositivi vicini o estendere il tuo spazio di lavoro con Second Screen, per una produttività continua.¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 14"
In breve
Samsung Galaxy Book6 (14", Core 5, 8GB), 3 Anni di Garanzia | Processore Intel Core 5 315, 256GB, Batteria Lunga Durata, Portatile, Galaxy AI, Gray [ITA] costa 599,00 € su Amazon.it, rispetto a 849,00 € di prezzo precedente (risparmio 250,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.