Bulk Pure Whey Protein+, Cioccolato, 450g | 24 g di proteine, Miscela di proteine del siero, latte e collagene, Senza zuccheri aggiunti, Facile da miscelare
4,3 su 5 su Amazon, 301 recensioni
-33% 15,99 €
Prima
23,99 €, risparmi 8,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Pure Whey Protein+ è stato appositamente formulato come il tuo frullato proteico quotidiano. Ogni porzione fornisce 24 g di proteine, 4 g di BCAA naturalmente presenti e nessuno zucchero aggiunto.
- Una miscela proteica accuratamente bilanciata offre una consistenza cremosa, un'eccellente miscibilità e un ricco gusto da milkshake in ogni porzione.
- Disponibile in sei deliziosi gusti, è pensato per l'uso quotidiano e rende più piacevole raggiungere il tuo fabbisogno proteico giornaliero.
- La formula combina proteine del siero del latte, proteine del latte e collagene per offrire i benefici di tre fonti proteiche di alta qualità.
- Sviluppato dal nostro team di nutrizionisti e prodotto secondo rigorosi standard qualitativi, ogni lotto viene accuratamente testato per garantire gusto, qualità e prestazioni costanti.
Dettagli
- Formato
- 450g
In breve
Bulk Pure Whey Protein+, Cioccolato, 450g | 24 g di proteine, Miscela di proteine del siero, latte e collagene, Senza zuccheri aggiunti, Facile da miscelare costa 15,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 13:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 301 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.