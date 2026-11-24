UGREEN MagFlow Air Qi2 25W Power Bank Magnético 10000mAh (Grigio) | USB C 45W Batería Externa Ultrasottile MagSafe Portatil Cable Integrado Compatible con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13
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Caratteristiche
- [ Design Ultrasottile & Portatile ] Questa batteria esterna ultrasottile ha uno spessore di soli 1,39 cm. Il suo design ultraleggero e compatto la rende la compagna ideale per i viaggi, gli spostamenti di lavoro e gli spostamenti quotidiani.
- [ Ricarica Wireless Rapida Qi2 25W ] Questa power bank MagSafe è dotata della tecnologia di ricarica wireless ultra veloce da 25W certificata Qi2 ed è compatibile con iPhone Duo/ iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max/ iPhone 17/ iPhone 17 Air/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max, le serie iPhone 16/ 15/ 14/ 13/ 12 (tutti i modelli tranne l’iPhone 16e). *Si prega di utilizzare una custodia MagSafe o di rimuovere qualsiasi custodia.
- [ 10000mAh & Ricarica Rapida 45W ] Questo batteria esterna ha una grande capacità di 10000mAh, che consente di ricaricare il tuo iPhone 17 Air circa 2,22 volte. Dotato inoltre di un cavo di ricarica rapida USB C 45W, permette di ricaricare iPhone 17 Pro Max al 65% in 30 minuti.
- [ Protezioni Multiple ] Grazie a una cella ATL ad alta densità e a 13 strati di protezione, questa batteria esterna magnetica rileva automaticamente la potenza richiesta da ciascun dispositivo, garantendo una ricarica stabile e sicura.
- [ Design Ergonomico Superiore ] L'area di ricarica è realizzata in silicone morbido e piacevole al tatto, mentre i pannelli laterali in metallo esaltano l'aspetto di alta gamma dell'insieme. Ciò offre non solo una presa confortevole, ma anche una ricarica agevole.
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
UGREEN MagFlow Air Qi2 25W Power Bank Magnético 10000mAh (Grigio) | USB C 45W Batería Externa Ultrasottile MagSafe Portatil Cable Integrado Compatible con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 148 recensioni.
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