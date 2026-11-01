Blackview Smartwatch Uomo, Smartwatch Militare Uomo Fitness con Chiamate Bluetooth 1.45" Orologio Intelligente 100+ Modalità Sportive/Cardiofrequenzimetro/SpO2/Torcia/Bussola per Android iOS
4,2 su 5 su Amazon, 172 recensioni
-30% 39,99 €
Prima
56,99 €, risparmi 17,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 【Robusto orologio sportivo da uomo】Smartwatch Blackview W50Pro realizzato in alluminio aerospaziale di alta qualità, questo smartwatch tattico da uomo soddisfa gli standard militari per la totale resistenza agli urti, ai graffi, alle temperature elevate e alle basse pressioni. Funziona in modo affidabile a temperature estreme da -30 °C a 70 °C, sia nella neve gelida che nel caldo del deserto. Dotato di uno schermo G+F con durezza 9H, consente un facile utilizzo anche con i guanti e mantiene prestazioni reattive sotto pioggia, polvere o ambienti esterni difficili. Il tuo compagno più affidabile per le avventure nella natura selvaggia.
- 【Chiamate Bluetooth, Rispondi/Effettua】W50Pro smartwatch da uomo supporta le chiamate Bluetooth e l'altoparlante e il microfono ad alta fedeltà possono effettuare e ricevere chiamate. Supporta anche la sincronizzazione dei contatti del telefono e dei registri delle chiamate. Quando il tuo telefono riceve una chiamata o un messaggio (come SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.), lo smartwatch ti darà una notifica in tempo reale e non ti perderai mai più nulla.
- 【Torcia a LED e bussola di navigazione】Questo smartwatch da esterno è dotato di una torcia a LED ad alta luminosità (300% più luminosa, portata 10 m) con modalità Steady-On e SOS per la sicurezza. La bussola antimagnetica ad alta precisione fornisce una direzione affidabile nella natura selvaggia. Progettato per foreste fitte e terreni difficili. Il tuo strumento essenziale per la navigazione e la sopravvivenza.
- 【Monitoraggio della salute 24 ore su 24】Blackview Smartwatch ha anche una funzione di monitoraggio della salute in tempo reale, che registra e monitora i dati sanitari dell'utente, tra cui frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress emotivo, monitoraggio del sonno. Questi dati di monitoraggio possono aiutarti a comprendere il tuo stato di salute, la qualità del sonno e l'attività fisica nella vita quotidiana
- 【100 + modalità sportive e dati di allenamento giornalieri】Questo orologio fitness supporta 100 modalità sportive, soddisfa le diverse esigenze sportive. Scegli la modalità appropriata in base alla tua scena sportiva (corsa/ciclismo/sport con la palla/arti marziali/sport sul ghiaccio, ecc.). Inoltre, l'orologio supporta anche la registrazione dei passi quotidiani, delle calorie bruciate e della distanza.
- 【Multifunzione】L'orologio da uomo è dotato di funzioni pratiche e interessanti, come torcia a LED, bussola, trova telefono, controllo della musica, meteo, timer, calcolatrice, sveglia, contapassi, controllo della fotocamera, registro degli esercizi, ciclo mestruale, allenamento della respirazione, giochi, alza la mano per illuminare lo schermo, ecc. L'orologio ha una funzione di regolazione della luminosità dello schermo e lo schermo è chiaramente visibile alla luce del sole.
- 【Prova una vita comoda e intelligente】Scarica l'app "Da fit" per sbloccare funzioni più utili per il tuo smartwatch: promemoria messaggi (SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, ecc.), promemoria chiamate, controllo della musica, controllo della fotocamera, previsioni del tempo , sveglia, promemoria sedentario ecc. per offrirti un'esperienza più intelligente
- 【Supporta più lingue】Supporta inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, arabo, indonesiano, malese, tailandese, cinese, bulgaro, ebraico, turco, ucraino, giapponese, persiano, serbo, croato, sloveno, greco, per un totale di 22 lingue
Dettagli
- Colore
- W50Pro Nero
- Formato
- M
In breve
Blackview Smartwatch Uomo, Smartwatch Militare Uomo Fitness con Chiamate Bluetooth 1.45" Orologio Intelligente 100+ Modalità Sportive/Cardiofrequenzimetro/SpO2/Torcia/Bussola per Android iOS costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 56,99 € di prezzo precedente (risparmio 17,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 15:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 172 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.