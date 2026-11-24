The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nintendo Switch 2 - Ed. Italiana - Versione su scheda
4,9 su 5 su Amazon, 502 recensioni
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Caratteristiche
- In esclusiva su Nintendo switch 2. La classica avventura, rinasce su Nintendo Switch 2
- Grafica completamente rinnovata e maggiore fluidità
- Maggiore libertà di movimento e controllo
- Supporto a Zelda Notes
- Suona l'Ocarina canticchiando melodie con il microfono di Nintendo Switch 2
- La prima tiratura della versione su scheda si distinguerà per una copertina laminata.
In breve
The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nintendo Switch 2 - Ed. Italiana - Versione su scheda costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,9 su 5 con 502 recensioni.
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