Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42 mm | Cassa in titanio color oro brillante con loop in maglia milanese color oro brillante
4 su 5 su Amazon, 2 recensioni
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Caratteristiche
- PRENDI A CUORE LA TUA SALUTE – Il rilevamento della frequenza cardiaca più accurato di sempre su un dispositivo indossabile: Series 12 misura la variabilità dell’HRV ogni cinque minuti, così hai a disposizione informazioni utili sul tuo livello di stress e di recupero. In più, rileva il battito in background ogni cinque secondi.
- TANTE FUNZIONI PER SEGUIRE LA TUA SALUTE – Informazioni approfondite sulla salute ti aiutano a capire meglio il tuo corpo. Controlla i valori registrati durante la notte dall’app Parametri Vitali, ottieni una valutazione della tua qualità del sonno e misura i livelli di ossigeno nel sangue.
- IL TUO PUNTEGGIO DI PREPARAZIONE – Scopri se è il momento di riposare o di osare: basandosi sulla tua attività recente, sui parametri vitali e sui dati relativi al sonno, la funzione Preparazione ti dà un punteggio chiaro e ti aiuta a capire con quanta energia affronterai la giornata.
- UN POTENTE FITNESS TRACKER – Ha parametri evoluti e funzioni che tengono alta la motivazione, come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e altre ancora. E, con tanti allenamenti diversi tra cui scegliere, dalla corsa al trekking e al rafforzamento muscolare, Apple Watch Series 12 ti aiuta a restare in forma.
- UN AIUTO A PORTATA DI MANO – Il tuo smartwatch mette la tua sicurezza al primo posto. Se hai fatto una brutta caduta o hai avuto un grave incidente d’auto, Series 12 può accorgersene, aiutarti a chiamare automaticamente i soccorsi e avvisare i tuoi contatti d’emergenza.
- UNA BATTERIA CHE DURA TUTTO IL GIORNO – Con un’autonomia fino a 24 ore in utilizzo normale, hai ancora più tempo per fare ciò che vuoi. E bastano 15 minuti di ricarica rapida per avere fino a 12 ore di utilizzo normale.
- FATTO PER DURARE – Ora la cassa in alluminio di Apple Watch Series 12 è in Ceramic Shield 2, più robusto di qualsiasi vetro per smartwatch. Le casse in titanio e ceramica hanno un display in cristallo di zaffiro ultraresistente agli urti.
- SEMPRE IN CONTATTO – Insieme al tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi, Series 12 (GPS) ti tiene in contatto col mondo. Usa il tuo smartwatch per inviare messaggi, rispondere a una telefonata, ascoltare musica, usare Siri e ricevere notifiche.
- LA LIBERTÀ CHIAMA – Con il tuo smartwatch puoi fare e ricevere telefonate, ascoltare musica e podcast in streaming e usare i tuoi AirPods, anche se non hai con te l’iPhone.
Dettagli
- Colore
- Oro brillante
- Formato
- Cassa 42 mm in titanio
In breve
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42 mm | Cassa in titanio color oro brillante con loop in maglia milanese color oro brillante costa 659,11 € su Amazon.it, rispetto a 859,00 € di prezzo precedente (risparmio 199,89 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 14:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 2 recensioni.
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