Apple iPhone 16 Pro Max [Solo eSIM], 256GB, Titanio Nero (Ricondizionato)
4,1 su 5 su Amazon, 843 recensioni
782,47 €
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Caratteristiche
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Dettagli
- Colore
- Titanio Nero
In breve
Apple iPhone 16 Pro Max [Solo eSIM], 256GB, Titanio Nero (Ricondizionato) costa 782,47 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 843 recensioni.
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