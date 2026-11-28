Radiatore ad Olio Olietto 7 New 1500W, 3 Impostazioni Temperatura | Con ruote, Termostato regolabile
39,99 €
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Caratteristiche
- 7 Elementi e Potenza fino a 1500W: Il radiatore ad olio Olietto 7 New dispone di 7 elementi e 3 impostazioni di potenza da 600, 900 e 1.500W, permettendo di scegliere il livello di funzionamento più adatto alle proprie esigenze di riscaldamento.
- Termostato Regolabile: Il radiatore ad olio integra un termostato regolabile che consente di gestire manualmente la temperatura, offrendo un controllo semplice e pratico del riscaldamento in base alle necessità dell'ambiente e del momento.
- Ruote per Spostarlo Facilmente: La presenza delle ruote rende il radiatore ad olio pratico da spostare e consente di trasferirlo con maggiore facilità tra diversi ambienti. Una soluzione funzionale per avere il riscaldamento dove serve.
- Protezione Anti Surriscaldamento e Ribaltamento: Il radiatore dispone di una protezione contro il surriscaldamento e di un interruttore anti ribaltamento, caratteristiche pensate per contribuire a un utilizzo più sicuro durante il funzionamento.
- Alimentazione 220-240V AC: Il radiatore ad olio Olietto 7 New funziona con alimentazione 220-240V AC a 50Hz e offre tre livelli di assorbimento, 600/900/1.500W, per una gestione flessibile della potenza disponibile.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Radiatore ad Olio Olietto 7 New 1500W, 3 Impostazioni Temperatura | Con ruote, Termostato regolabile costa 39,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 21:07; può variare dopo la pubblicazione.
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