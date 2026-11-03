vivo X500 Pro Max Smartphone 5G 12 GB + 512 GB Dual SIM Android 17 | Teleobiettivo ZEISS APO 200 MP, MediaTek Dimensity 9600 Pro, Batteria 6750 mAh, Display AMOLED 6,85" 144 Hz, IP68
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Caratteristiche
- FOTOCAMERA CON TELEOBIETTIVO PERISCOPICO APO ZEISS da 200 MP: cattura paesaggi lontani e giochi di luce sul palco con dettagli vividi, grazie alla risoluzione da 200 MP, al sensore da 1/1,4", all'equivalente di 85 mm (f/2.67), al tracking del soggetto a 60 fps e alla stabilizzazione CIPA 7.0. La funzione Video Palco con super teleobiettivo riprende gli spettacoli da lontano in 4K a 60 fps con ampia gamma dinamica, per movimenti fluidi e tanti dettagli.
- FOTOCAMERA PRINCIPALE ZEISS TrueDynamic da 50 MP (f/1.57): scatta foto e registra video di grande realismo con OIS di livello gimbal da 3° e stabilizzazione professionale CIPA 7.0. Registra nativamente in 4K a 240 fps e in 4K a 120 fps con DCG HDR. L'ampia gamma dinamica di 17 EV bilancia le condizioni di luce ad alto contrasto e preserva dettagli realistici. Completa il sistema l'ultra grandangolare da 50 MP.
- VIDEO CINEMATOGRAFICI PROFESSIONALI: con Cinematic Pro Log cattura un'ampia gamma dinamica, dalle alte luci alle ombre profonde, per un color grading flessibile. Registra video 4K a 240 fps in slow motion, videoritratti cinematografici e video 4K con colori cinematografici, fino a 8K. Fotocamera frontale da 50 MP per selfie e live streaming.
- MediaTek DIMENSITY 9600 Pro a 2 nm e BATTERIA BlueVolt da 6750 mAh (valore tipico): gioca con frame rate elevati e registra video 4K con facilità, con prestazioni costanti ed efficienza energetica. 12 GB di RAM LPDDR5X Ultra (espandibile fino a 24 GB), 512 GB UFS 4.1 e ricarica FlashCharge da 90 W (40 W wireless con caricatore compatibile). Caricatore non incluso. La gestione intelligente dell'energia riduce i consumi in background.
- DISPLAY A COLORI MASTER ZEISS 2K da 6,85" AMOLED (3168 x 1440, 1-144 Hz, picco locale 4400 nit): colori vividi e fedeli, con tecnologia vivo per il comfort visivo, modalità Protezione occhi per gioco e notturna e Indicatori di movimento veicolo. Protezione IP68 e IP69 (test di laboratorio), Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, NFC, OriginOS 7 basato su Android 17.
Dettagli
- Colore
- Black
In breve
vivo X500 Pro Max Smartphone 5G 12 GB + 512 GB Dual SIM Android 17 | Teleobiettivo ZEISS APO 200 MP, MediaTek Dimensity 9600 Pro, Batteria 6750 mAh, Display AMOLED 6,85" 144 Hz, IP68 costa 1.475,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 19:15; può variare dopo la pubblicazione.
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