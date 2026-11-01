SONGMICS Grucce Appendiabiti, Legno di Betulla, 60 Pezzi | Appendini Salvaspazio, Scanalature su Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco, Collezione CASON CRW035WZ01-6J
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Caratteristiche
- 【LEGNO DI BETULLA E ACCIAIO】Realizzate in legno di betulla e acciaio, ogni pezzo può reggere fino a 5 kg ed è adatto anche per giacche invernali pesanti e jeans.
- 【SALVASPAZIO】Rispetto ad altre grucce ingombranti con spessore di 1,2 cm, queste grucce in legno sottili (solo 0,8 cm di spessore per gruccia) consentono di risparmiare circa il 30% di spazio nell’armadio, mantenendo i vestiti in ordine.
- 【NIENTE PIÙ SEGNI E GRAFFI】La superficie liscia protegge i vestiti dai graffi; le curve delle spalle imitano la forma naturale, non lasciano segni fastidiosi o rigonfiamenti sui tuoi vestiti e li mantengono in perfette condizioni.
- 【GANCIO GIREVOLE A 360°】Il gancio girevole a 360° di queste grucce in legno consente di regolare facilmente la direzione dei vestiti e offre una maggiore comodità e accessibilità quando appendi e rimuovi i vestiti anche con una sola mano.
- 【SCANALATURE INGEGNOSE】Le scanalature ingegnose sulle spalle sono ideali per i capi con spalline sottili come abiti e camicie, prevenendo scivolamenti e pieghe.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 42,9 x 0,8 x 21 cm
- Pezzi nella confezione
- 60
In breve
SONGMICS Grucce Appendiabiti, Legno di Betulla, 60 Pezzi | Appendini Salvaspazio, Scanalature su Spalle, Gancio Girevole a 360°, Bianco, Collezione CASON CRW035WZ01-6J costa 44,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.262 recensioni.
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