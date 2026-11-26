VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili Potente 55KPa/600W/70Min Autonomia | Scopa Elettrica Senza Fili con 1.6L Contenitore, Sistema di Filtraggio a 8 Strati, Tecnologia GreenSight™, Viola
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Caratteristiche
- Motore brushless HyperCore Pro da 600 W: il modello aspirapolvere senza fili è dotato di un nuovissimo motore brushless HyperCore Pro da 600 W, abbinato a una tecnologia proprietaria di riduzione del rumore, che garantisce livelli di rumorosità inferiori a 62 decibel per una pulizia silenziosa che non disturba i membri della famiglia né gli animali domestici; Con una potenza di aspirazione massima fino a 55 kPa, rimuove efficacemente polvere ostinata, particelle e peli di animali domestici da pavimenti, tappeti e fessure, garantendo una pulizia efficiente e accurata in tutta la casa.
- Sistema di gestione della batteria dual-core: Aspirapolvere è dotato di una scheda di protezione dual-core integrata e di una tecnologia di bilanciamento dinamico del carico, che ottimizza in modo intelligente la gestione della batteria per garantire una potenza di aspirazione stabile in tutte le condizioni di pulizia; supporta diverse modalità di pulizia: 70 minuti in modalità Pavimento duro, 40 minuti in modalità Moquette e 20 minuti in modalità Turbo, soddisfacendo le diverse esigenze di pulizia domestica e facilitando la pulizia di tutta la casa.
- Doppio sistema anti-aggrovigliamento: Scopa elettrica senza fili presenta un innovativo design a rullo con setole a pettine a forma di V che riduce al minimo l’aggrovigliamento dei capelli alla fonte, affrontando senza sforzo le sfide poste dalla pulizia di capelli lunghi e peli di animali domestici; la spazzola motorizzata per pavimenti si adatta in modo flessibile agli spazi con altezza ridotta, raggiungendo in profondità gli angoli nascosti come sotto i letti e tra gli armadi; dotata di 6 luci LED integrate, illumina chiaramente la polvere nelle zone buie, garantendo una pulizia accurata senza punti ciechi.
- Prestazioni di filtrazione superiori: Aspirapolvere senza fili potente utilizza la tecnologia del flusso d’aria MultiVortex, che impiega una forza centrifuga 7 volte superiore per separare preventivamente la polvere dall’aria. In combinazione con un sistema di filtrazione a 8 strati, raggiunge un’efficienza di filtrazione fino al 99,99%, intrappolando efficacemente polvere fine, polline e allergeni; l’innovativa struttura HEPA a carbone attivo fornisce una purificazione secondaria all’uscita dell’aria, erogando continuamente aria pulita per proteggere la salute respiratoria della tua famiglia.
- Display LED interattivo intelligente: Scopa elettrica è dotato di un touchscreen LED intelligente che consente un comodo utilizzo con una sola mano, permettendo di regolare liberamente la potenza di aspirazione, controllare il livello della batteria e monitorare lo stato di pulizia. È dotato di un sistema di monitoraggio intelligente a 9 livelli integrato che supporta funzioni quali avvisi di anomalie di ricarica, monitoraggio della temperatura, avvisi di contenitore della polvere pieno e avvisi di ostruzione dei condotti dell’aria, consentendoti di tenere traccia dello stato operativo del dispositivo in tempo reale e offrendo un’esperienza di pulizia intelligente.
- Accessori di pulizia per diversi scenari: Aspirapolvere senza fili viene fornito con una varietà di accessori di pulizia specializzati per soddisfare le esigenze di pulizia in tutta la casa: la spazzola per divani rimuove efficacemente peli di animali domestici e briciole di cibo dalle superfici dei divani; la testina 2 in 1 passa da una spazzola a setole morbide a un beccuccio largo e rigido per adattarsi a vari tipi di superfici; e la bocchetta a lancia raggiunge in profondità gli spazi stretti per aspirare con potenza polvere e capelli nascosti.
Dettagli
- Colore
- Viola
In breve
VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili Potente 55KPa/600W/70Min Autonomia | Scopa Elettrica Senza Fili con 1.6L Contenitore, Sistema di Filtraggio a 8 Strati, Tecnologia GreenSight™, Viola costa 151,99 € su Amazon.it, rispetto a 169,99 € di prezzo precedente (risparmio 18,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,9 su 5 con 30 recensioni.
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