Generico Maglia Natale Donna Maglione Donna Maglia Natale Maglioni Da Invernale Felpa Senza Cappuccio Natalizio Felpe Natalizie Natalizi Famiglia Christmas Jumper 010 Rosso, XL
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Caratteristiche
- Design Natalizio Divertente: Felpa girocollo con stampa renna patchwork, fiocchi di neve e palline di Natale, stile allegro e festivo, perfetta per le feste natalizie
- Comfort e Vestibilità Ampia: Tessuto morbido e leggero, taglio loose, maniche lunghe e polsini a costine, indossabile tutto il giorno senza disagio
- Multiuso e Versatile: Ideale per feste di Natale, cene in famiglia, uscite casual, mercatini natalizi. Abbinabile a jeans, leggings e shorts.
- Maglione natalizio: Maglia natale donna lavorato a maglia da donna, girocollo, maniche lunghe, aderente. Abbinato a motivi e testo di alci natalizi, è divertente e pieno di atmosfera natalizia, la scelta migliore per il carnevale di Natale
- Taglie e cura quotidiana: Controlla la nostra tabella delle taglie prima di effettuare un ordine. Può essere lavato in lavatrice o lavato a mano, si consiglia il lavaggio a mano per evitare deformazioni in lavatrice
Dettagli
- Colore
- 010 Rosso
- Formato
- XL
In breve
Generico Maglia Natale Donna Maglione Donna Maglia Natale Maglioni Da Invernale Felpa Senza Cappuccio Natalizio Felpe Natalizie Natalizi Famiglia Christmas Jumper 010 Rosso, XL costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 18,98 € di prezzo precedente (risparmio 8,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:19; può variare dopo la pubblicazione.
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