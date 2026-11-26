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Grande partecipazione intergenerazionale al laboratorio solidale nato su impulso dell’Amministrazione comunale in sinergia con il Comitato Provinciale UNICEF di Catanzaro.

GIMIGLIANO (CZ) – La solidarietà passa attraverso l’ago, il filo e lo stare insieme. È stato ufficialmente inaugurato oggi a Gimigliano il laboratorio creativo “Cuci un sorriso”, dedicato alla realizzazione delle celebri Pigotte dell’UNICEF.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosa Gigliotti e dal Consigliere delegato alla Cultura Salvatore Cubello, è stata realizzata in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale UNICEF di Catanzaro, Presidente Dott.ssa Maria Stella Franco, registrando fin dal primo incontro una risposta entusiasta da parte della cittadinanza.

L'evento ha visto una partecipazione trasversale che ha unito diverse generazioni: bambine, adulti e nonni si sono ritrovati fianco a fianco per dare vita a un momento di condivisione autentica.

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A guidare i lavori sono state le volontarie Elena Scanga e Saveria Gigliotti, che nel corso dell'incontro hanno illustrato il profondo valore sociale ed educativo di questi laboratori, ormai punti di riferimento consolidati sul territorio calabrese, passando poi alla dimostrazione pratica delle fasi di cucito e assemblaggio.

L'invito rivolto a tutti i presenti è quello di proseguire con lo stesso slancio anche nei prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di confezionare il maggior numero possibile di bambole.

La Pigotta non è un semplice giocattolo, ma una bambola di pezza unica e irripetibile, cucita interamente a mano da volontari, scuole, famiglie e centri anziani in tutta Italia.

Ogni Pigotta realizzata a Gimigliano entrerà a far parte della grande campagna nazionale di raccolta fondi dell'UNICEF: attraverso una donazione minima per l'adozione, ogni bambola si trasforma concretamente in un kit salvavita destinato ai bambini dei Paesi più fragili e in via di sviluppo.

I fondi raccolti permettono infatti all'UNICEF di garantire interventi essenziali contro la mortalità infantile, tra cui vaccini contro le principali malattie, alimenti terapeutici contro la malnutrizione, integratori di vitamina A, zanzariere antimalaria, antibiotici e kit ostetrici per assicurare parti sicuri.

Nel territorio, oltre all'importante risvolto umanitario globale, il laboratorio “Cuci un sorriso” punta a rafforzare il tessuto sociale locale.

Lavorare in sinergia per uno scopo comune permette infatti di riscoprire il piacere della manualità, favorire il dialogo tra nonni e nipoti e trasformare il tempo libero in un gesto concreto di cittadinanza attiva.

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