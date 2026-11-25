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Venerdì 27 novembre l’accensione delle luminarie inaugura le festività con un grande evento da Piazza Grimaldi a Piazza Prefettura

Il Natale prende vita nel cuore di Catanzaro

Catanzaro accende il Natale e si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione. Venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 18:00, il centro storico ospiterà un evento gratuito aperto a cittadini, famiglie e visitatori per inaugurare ufficialmente il periodo delle festività.

L’appuntamento, inserito nel progetto regionale Calabria Teatri in Città e curato dal Teatro Politeama di Catanzaro, trasformerà le vie centrali del capoluogo in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto.

Musica e voci bianche in Piazza Grimaldi

La manifestazione prenderà il via in Piazza Grimaldi, dove la tradizione natalizia sarà celebrata attraverso una coinvolgente esibizione musicale.

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Protagonista della serata sarà l’orchestra di fiati Accademia Himilianum, formazione composta da venti elementi e diretta dal maestro Carmine Scalzo. Ad accompagnare l’orchestra ci sarà il Piccolo Coro Carillon, coro di voci bianche diretto dalla maestra Claudia Lamanna.

Il programma comprenderà anche la partecipazione della Scuola di ballo del Teatro Politeama, contribuendo a creare un’atmosfera capace di unire musica, danza e suggestioni natalizie.

L’accensione delle luminarie dà il via alle festività

Uno dei momenti più attesi sarà l’accensione delle luminarie natalizie a Catanzaro, che illumineranno strade e piazze del centro storico segnando simbolicamente l’inizio delle celebrazioni.

Le decorazioni luminose contribuiranno a valorizzare Corso Mazzini e gli spazi più rappresentativi della città, offrendo una cornice accogliente per le passeggiate, gli incontri e gli appuntamenti in programma durante il periodo natalizio.

Spettacoli itineranti lungo Corso Mazzini

Dopo l’esibizione iniziale, la festa proseguirà lungo il percorso compreso tra Piazza Grimaldi e Piazza Prefettura. Il pubblico potrà assistere a incursioni musicali, spettacoli dal vivo ed esibizioni itineranti.

Ad animare il centro storico saranno giocolieri, mangiatori di fuoco, musicisti e artisti, con performance pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Il percorso unirà così diversi luoghi della città in un’unica esperienza fatta di luci, suoni e colori.

Un evento per riscoprire il centro storico

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per vivere e riscoprire il centro storico di Catanzaro, favorendo la partecipazione della comunità e richiamando visitatori nel cuore commerciale e culturale del capoluogo.

L’avvio delle festività vuole diventare un momento di incontro collettivo, capace di avvicinare famiglie, bambini e cittadini attraverso il linguaggio universale della musica e dello spettacolo.

L’appuntamento con Accendi il Natale Sinfonia di luce è quindi fissato per venerdì 27 novembre alle ore 18:00, con partenza da Piazza Grimaldi e prosecuzione lungo Corso Mazzini fino a Piazza Prefettura.

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