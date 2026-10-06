A Zelig 30 torna Bruce Ketta il postino più amato d’Italia

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Protagonista della prima puntata della nuova edizione di Zelig 30, in onda martedì 6 ottobre su Canale 5 dopo la Ruota della Fortuna e condotta da Michelle Hunziker e Ale e Franz, Matteo Iuliani, per tutti Bruce Ketta, porta sul palco il tema attuale del dipendente pubblico, tra alieni e alienazione…



Colonna storica del programma cult della comicità italiana, Zelig, il comico Bruce Ketta torna protagonista della prima serata con il personaggio che l’ha consacrato come il Postino più famoso d’Italia e con il suo noto tormentone So’ cambiate le cose. Matteo ci racconta: “Ho lavorato veramente alle Poste Italiane per tanti anni e da persona attenta e curiosa mi annotavo tutti gli episodi più divertenti che capitavano” e ci spiega come è nato il suo fortunato personaggio “A un certo punto ho deciso di trasferire quella quotidianità in comicità, anche perché, come si dice, la realtà spesso supera la fantasia”.



Bruce Ketta, di origini pugliesi, ma nato a Milano (dove tuttora vive), è in tour da anni realizzando centinaia di eventi tra piazze, teatri, convention con il suo show “Ho la coda di Puglia”, ma la novità è che sta lavorando al suo nuovo spettacolo, di cui possiamo già dire il titolo Matteo? “In anteprima, vi svelo che si intitolerà ‘Di corretto solo il caffè’. Ne vado molto orgoglioso, diciamo che rappresenta un segnale di discontinuità, dove tutti gli argomenti vengono affrontati con un punto di vista e una cifra stilistica non convenzionali. Non posso dirvi granché d’altro, se non che farà molto, molto ridere…”.



Matteo Iuliani è anche un influencer da milioni di visualizzazioni sui social, dove gli sketch più amati e cliccati sono quelli in cui si aggira per le città suonando ai citofoni e generando gag esilaranti con dialoghi surreali con gli inquilini e l’ultima trovata, Fake la Furia, una sorta di parodia e di scambio di identità con il noto musicista e giudice di X Factor, dovuto alla forte somiglianza per la quale (anche in questo caso ha preso spunto dalla realtà) spesso lo scambiano per Jake la Furia.



Info Bruce Ketta: https://bruceketta.it

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