Accordo volontario tra le aziende di intelligenza artificiale statunitensi: nuove regole per la sicurezza

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Le principali aziende statunitensi di intelligenza artificiale hanno firmato un accordo volontario per stabilire regole comuni sulla sicurezza dei loro sistemi. L'intesa è stata raggiunta al termine di una cena alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump, che ha commentato: "Si terranno d'occhio a vicenda, ed è così che deve funzionare".

Controlli durante addestramento e impiego

L'accordo prevede che le aziende implementino controlli sui modelli di intelligenza artificiale durante le fasi di addestramento e di utilizzo operativo. Particolare attenzione sarà dedicata a sicurezza informatica, biosicurezza e minacce chimiche, aree considerate a rischio per un uso improprio dell'IA.

Verifiche interne ed esterne

Un gruppo interno a ciascuna azienda avrà il compito di verificare il funzionamento dei controlli e la risoluzione delle criticità. In aggiunta, un revisore o valutatore esterno indipendente condurrà verifiche autonome per garantire l'efficacia delle misure adottate. Le aziende dovranno inoltre assicurarsi che i modelli non accedano a sistemi informatici in modi non previsti.

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Nessun nuovo obbligo di legge

Nonostante l'impegno, l'accordo non introduce nuovi obblighi legali. Si tratta di un'iniziativa volontaria che mira a promuovere standard comuni e buone pratiche. Le aziende si riuniranno regolarmente per definire linee guida condivise e aggiornare le misure di sicurezza.

Prospettive future

Questo accordo rappresenta un passo verso l'autoregolamentazione del settore, in un momento in cui l'intelligenza artificiale solleva crescenti preoccupazioni etiche e di sicurezza. La collaborazione tra aziende e istituzioni sarà cruciale per bilanciare innovazione e tutela della società.