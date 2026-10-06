Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ad Halloween il sangue fa paura, nella realtà è vita!

Al Parco Divertimenti CavallinoMatto un mese da brivido: attrazioni horror, ma anche prevenzione e cultura del dono insieme a USL Toscana Nord Ovest e Avis

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Dal 10 ottobre 2026 ogni sabato e domenica

“Ad Halloween il sangue fa paura, nella realtà è vita”. Non solo attrazioni horror, streghe, zucche, fantasmi, ma anche un progetto di prevenzione e cultura del dono.

Nel Parco Divertimenti CavallinoMatto, il più grande della Toscana, la paura diventa un gioco a cielo aperto, mentre l'attenzione alla vita vera si trasforma in un gesto concreto con questa iniziativa in collaborazione con Avis Regionale Toscana, Usl Toscana Nord Ovest, il progetto “Un Dono per la vita” di Paolo Iovino e OPES aps, Associazione di Promozione Sociale, un Ente di Servizio Civile Universale ed un Ente di Promozione Sportiva.

Per tutto il mese di ottobre, dal 10 ottobre 2026, il CavallinoMatto si trasforma completamente tra zucche giganti, streghe, fantasmi dispettosi e attori degni di Hollywood.

Una festa “mostruosa” formato famiglia con vari itinerari, spettacoli dal vivo, animazioni, attrazioni e la novità “Horror Forest”, un percorso pedonale da “incubo” (a partire dai 10 anni), popolato dai grandi protagonisti dei film più celebri.

Ma se ad Halloween i mostri dell’immaginario inseguono brividi e gocce di sangue per spaventare, e anche far divertire, ecco che, lontano dalle maschere e dai set del terrore, nella quotidianità il sangue ha un valore e un significato completamente diverso: non divide, ma unisce e, soprattutto, aiuta chi ha bisogno.

Per questo motivo durante i fine settimana saranno allestiti punti informativi, con la presenza di esperti delle varie realtà che hanno aderito al progetto, per dialogare con i visitatori, spiegare l’importanza della prevenzione, della donazione e della solidarietà.

Testimonial della campagna il cantautore Manuel Aspidi, di origini livornesi, che proprio quest’anno festeggia i 20 anni dall’uscita del brano di grande successo “Soli a Metà”, da poco ripubblicato per la Spagna, l’America Latina e gli Stati Uniti in una nuova versione, intitolata “Solo a Mitad”.

Una canzone d’amore con la quale l’artista intende sottolineare il valore dei sentimenti genuini che sono il vero ed unico motore della nostra esistenza.

Orari e aperture straordinarie: tutti i weekend di ottobre. Parco aperto con orario continuato dalle 10.30 alle ore 18:30.

Speciale Evento “Dream’s Halloween” (31 ottobre e 1 novembre): orario 31 ottobre: 10.30 – 20.00 e orario 1 novembre: 10.30 – 19.00 Info www.cavallinomatto.it