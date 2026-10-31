Addio a Nonna Silvi la cuoca toscana che ha conquistato milioni di persone sui social

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Silvia Bini è morta a 85 anni nella sua casa di Montespertoli dopo una rapida malattia Le ricette condivise con i nipoti avevano trasformato il forno di famiglia in un fenomeno internazionale

È morta Nonna Silvi, la cuoca toscana diventata un volto amatissimo sui social grazie alle sue ricette e alla spontaneità con cui raccontava la cucina di tutti i giorni. Silvia Bini, questo il suo nome, aveva 85 anni e si è spenta nella notte nella propria abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze, circondata dai familiari.

A comunicare la scomparsa sono stati i nipoti attraverso la pagina ufficiale nonnasilvi. Nel messaggio hanno raccontato di una malattia che, nell’arco di appena venti giorni, ha portato via una donna rimasta fino all’ultimo profondamente legata alla famiglia e al lavoro.

Il ricordo della famiglia e la chiusura per lutto

Nel saluto pubblicato sui social, figli e nipoti hanno ricordato soprattutto la sua energia e la dedizione agli altri. Anche durante gli ultimi giorni, Silvia continuava a interessarsi alle attività quotidiane, chiedendo che cosa ci fosse da fare e come procedesse il lavoro.

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Un ritratto che restituisce la persona dietro il successo digitale: una donna abituata a rendersi utile, per la quale famiglia e cucina erano parti inseparabili della stessa vita.

L’azienda di famiglia osserverà due giorni di chiusura per lutto. L’intenzione dei nipoti è poi quella di riprendere l’attività, custodendo i suoi insegnamenti e portando avanti il progetto costruito insieme.

Chi era Nonna Silvi e come era diventata famosa

L’avventura sui social di Silvia Bini era cominciata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano iniziato a riprenderla mentre cucinava nel Forno Martini di Castelfiorentino, l’attività della famiglia.

Da quei video era nato un seguito cresciuto rapidamente anche fuori dall’Italia. Le preparazioni, il modo diretto di rivolgersi al pubblico e il legame con la cucina tradizionale toscana avevano reso Nonna Silvi riconoscibile tra i tanti protagonisti dei contenuti gastronomici online.

Il suo racconto partiva dal lavoro in cucina e dai gesti tramandati nel tempo. Proprio questa dimensione familiare permetteva alle ricette di diventare anche occasioni di incontro tra generazioni, avvicinando il pubblico più giovane a un patrimonio di conoscenze quotidiane.

Milioni di follower e un successo oltre i confini italiani

La popolarità di Nonna Silvi aveva raggiunto numeri considerevoli: circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Pubblici distribuiti su piattaforme diverse, che avevano dato alle sue ricette una visibilità internazionale.

Nel 2024 era stata in Qatar, dove aveva cucinato per la famiglia reale Al Thani. Un’esperienza che segnava il passaggio dai video realizzati nel forno di famiglia a un contesto molto lontano dalla quotidianità toscana da cui tutto era iniziato.

Nel 2025 erano arrivati anche un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award, ulteriori tappe di un percorso nato dalla collaborazione con i nipoti.

La cucina toscana come eredità da custodire

Il valore della sua esperienza va oltre i numeri dei social. Nonna Silvi aveva contribuito a dare spazio a una cucina fatta di manualità, abitudini e saperi familiari, mostrando come la tradizione potesse trovare nuovi interlocutori attraverso i video.

La sua storia racconta anche un incontro riuscito tra competenze diverse: da una parte l’esperienza di chi ha trascorso una vita ai fornelli, dall’altra gli strumenti digitali utilizzati dai nipoti per condividerla. È questa l’eredità che la famiglia ha annunciato di voler preservare attraverso la prosecuzione del lavoro.

I funerali a Montespertoli

L’ultimo saluto a Nonna Silvi è previsto per lunedì pomeriggio nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli. La comunità potrà stringersi ai familiari e ricordare la donna che, dalle cucine del forno di famiglia, era riuscita a entrare nelle case di milioni di persone.