Agorà Calabria proroga al 31 dicembre 2026 per la realizzazione degli eventi

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La Regione Calabria ha annunciato un'importante proroga per i beneficiari dell'Avviso Pubblico Agorà Calabria. Il termine per la realizzazione degli eventi, inizialmente fissato al 31 ottobre 2026, è stato differito al 31 dicembre 2026. Questa decisione arriva dopo l'approvazione degli esiti provvisori della graduatoria, avvenuta con il Decreto Dirigenziale n. 14374 del 13 agosto 2026.

Motivazioni della proroga

L'Amministrazione regionale ha ritenuto necessario concedere più tempo ai soggetti aggiudicatari per organizzare al meglio le proprie iniziative, garantendo così una maggiore qualità degli eventi e una più ampia partecipazione. La proroga si inserisce nel processo di approvazione della graduatoria definitiva e sarà formalizzata attraverso provvedimenti amministrativi in corso di predisposizione.

Prossimi passi e comunicazioni ufficiali

I provvedimenti ufficiali che sanciranno il differimento saranno pubblicati sui canali istituzionali della Regione Calabria. Si consiglia a tutti gli interessati di monitorare regolarmente il sito web della Regione per rimanere aggiornati. Questa comunicazione anticipata serve a fornire tempestiva informazione a tutti i soggetti coinvolti, in attesa della conclusione degli adempimenti burocratici.

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Impatto sugli organizzatori

La proroga offre un margine di tempo aggiuntivo di due mesi, che potrà essere utilizzato per perfezionare la programmazione, Stringere accordi con partner e assicurare una migliore promozione degli eventi. Gli organizzatori sono invitati a rivedere i propri piani e a adeguare le scadenze interne di conseguenza.

Conclusioni

Con questa decisione, la Regione Calabria dimostra attenzione alle esigenze degli operatori culturali e del terzo settore, favorendo la riuscita delle iniziative previste dall'Avviso Agorà Calabria. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.