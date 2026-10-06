Arbitro Ferito da Mattone a Ischia: Identificati e Denunciati 12 Tifosi

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Un grave episodio di violenza ha scosso il mondo del calcio dilettantistico sull'Isola di Ischia. Durante un incontro disputatosi lo scorso 26 settembre a Casamicciola Terme, un arbitro di 19 anni è stato colpito alla tempia da un mattone lanciato da un tifoso. L'episodio è avvenuto durante la partita tra l'A.S.D. Lacco Ameno 2013 e il Real S. Giovanni Frattaminore.

Il direttore di gara, ferito, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, che hanno avviato le indagini raccogliendo le immagini di videosorveglianza dello stadio e quelle diffuse sui canali social delle due squadre.

Indagini e identificazione dei responsabili

Grazie all'analisi dei filmati, i militari hanno identificato 12 persone ritenute coinvolte negli scontri e nella sassaiola che ha investito l'arbitro. Le accuse variano a seconda del ruolo ricoperto.

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Due tifosi, un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell'ordine, devono rispondere di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell'ordinanza comunale che interdice l'accesso alle tribune, chiuse per lavori dal 2022.

Altre cinque persone sono state denunciate per accesso all'impianto in violazione dell'ordinanza comunale. Secondo gli investigatori, queste persone sarebbero riconducibili allo staff dell'ASD Lacco Ameno 2013.

False dichiarazioni e Daspo

Le restanti cinque persone sono state denunciate per false dichiarazioni rese agli investigatori, con l'obiettivo di ostacolare l'identificazione dei responsabili del lancio di oggetti. Tra queste, tre sono già state colpite in passato dal provvedimento di Daspo.

L'episodio evidenzia ancora una volta il problema della violenza negli stadi, anche nelle categorie minori, e l'importanza delle misure di sicurezza e del rispetto delle norme.