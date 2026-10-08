Arrestati due lettoni nella base NATO di Molesworth: allarme sicurezza nel Cambridgeshire

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La sicurezza delle infrastrutture militari in Europa torna al centro dell'attenzione dopo un episodio avvenuto nel Regno Unito. Due cittadini lettoni, di 36 e 32 anni, sono stati arrestati all'interno della base aerea RAF Molesworth, nel Cambridgeshire, una struttura strategica che ospita installazioni di intelligence della NATO.

La dinamica dell'irruzione

Secondo quanto ricostruito dalle autorità britanniche, l'allarme è scattato nella serata di ieri, quando una pattuglia della polizia ha individuato un veicolo abbandonato nelle vicinanze della recinzione perimetrale e una piccola breccia aperta nella barriera. Da lì è partita l'operazione di ricerca che ha portato al fermo dei due uomini all'interno dell'area militare.

Le forze dell'ordine non hanno per ora chiarito le motivazioni degli arrestati, né se si tratti di un episodio legato a spionaggio, a un tentativo di intrusione dimostrativa o ad altre finalità. Le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono la massima riservatezza sui dettagli.

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Un sito sensibile per la difesa occidentale

La base di RAF Molesworth è nota per ospitare il Joint Intelligence and Security Division della NATO e altre strutture legate alla raccolta e all'analisi di informazioni. Si tratta di uno dei nodi più delicati della rete difensiva alleata in Europa, motivo per cui ogni violazione del perimetro viene trattata con estrema attenzione.

L'episodio riaccende i riflettori sui rischi legati alla sicurezza delle basi NATO, in un contesto internazionale già segnato da tensioni e da episodi di sabotaggio o ricognizione sospetta in diversi Paesi europei.

Le reazioni e i prossimi passi

Le autorità locali hanno confermato l'arresto senza fornire ulteriori particolari sull'identità dei due fermati, che restano a disposizione degli inquirenti. Non è escluso che nelle prossime ore emergano nuovi elementi utili a chiarire se l'azione fosse premeditata e se vi siano complici o collegamenti esterni.

Il caso è destinato a far discutere anche a livello internazionale, per le implicazioni che una breccia nella sicurezza di un sito NATO può avere sugli equilibri della difesa collettiva.