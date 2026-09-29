Arrestato 17enne a Verona per ideologia neonazista e materiale terroristico

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Un 17enne residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla Digos di Verona con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato a una perquisizione nell'abitazione del giovane, dove gli investigatori hanno rinvenuto numerosi elementi riconducibili a un'ideologia estrema.

Il ritrovamento durante la perquisizione

All'interno dell'abitazione, gli agenti hanno sequestrato vessilli e manoscritti che richiamano l'ideologia suprematista e neonazista. Oltre a questo materiale, sono state trovate anche armi bianche come katane e balestre, oltre a coltelli, pistole e fucili soft air. La presenza di questi oggetti ha contribuito a delineare un quadro preoccupante, spingendo gli inquirenti a procedere con l'arresto.

Le indagini della Digos

La Digos di Verona, specializzata in indagini su eversione e terrorismo, ha coordinato l'operazione. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali collegamenti con ambienti estremisti e per comprendere le finalità del giovane. L'arresto rientra in un'attività di monitoraggio costante sul territorio per prevenire episodi di radicalizzazione.

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Il contesto e le implicazioni

Il caso riaccende l'attenzione sul fenomeno della radicalizzazione giovanile e sulla diffusione di ideologie violente anche in età adolescenziale. Le autorità invitano alla prudenza, sottolineando che le indagini sono in corso e che l'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva. La Procura competente valuterà ora gli sviluppi del procedimento.