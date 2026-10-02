Arrestato a Forlì un uomo di 45 anni per condanna definitiva a 4 anni e mezzo

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Nella giornata di oggi, i carabinieri della Stazione di Forlì hanno dato esecuzione a un provvedimento detentivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Forlì, traendo in arresto un 45enne di origine marocchina. L'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione nel capoluogo romagnolo.

La condanna definitiva

La condanna, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nel dicembre 2025, prevede una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di gravi reati: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e atti persecutori (stalking). I fatti sono stati commessi a Forlì fino al marzo 2021, ai danni della ex convivente.

Il percorso giudiziario

L'uomo era già stato condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì. La sentenza è divenuta definitiva il 18 settembre scorso, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'ulteriore ricorso presentato dalla difesa. Dopo gli accertamenti di rito, il 45enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì per l'espiazione della pena disposta dall'Autorità Giudiziaria.

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Un caso di violenza domestica

Questo episodio richiama l'attenzione sul drammatico fenomeno della violenza di genere e sull'importanza di un sistema giudiziario che punisce i colpevoli. Le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie continuano a operare per garantire giustizia alle vittime e sicurezza alla comunità.