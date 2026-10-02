Arrestato a Forlì un uomo di 45 anni per condanna definitiva a 4 anni e mezzo
Nella giornata di oggi, i carabinieri della Stazione di Forlì hanno dato esecuzione a un provvedimento detentivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Forlì, traendo in arresto un 45enne di origine marocchina. L'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione nel capoluogo romagnolo.
La condanna definitiva
La condanna, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nel dicembre 2025, prevede una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di gravi reati: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e atti persecutori (stalking). I fatti sono stati commessi a Forlì fino al marzo 2021, ai danni della ex convivente.
Il percorso giudiziario
L'uomo era già stato condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì. La sentenza è divenuta definitiva il 18 settembre scorso, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'ulteriore ricorso presentato dalla difesa. Dopo gli accertamenti di rito, il 45enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì per l'espiazione della pena disposta dall'Autorità Giudiziaria.
Un caso di violenza domestica
Questo episodio richiama l'attenzione sul drammatico fenomeno della violenza di genere e sull'importanza di un sistema giudiziario che punisce i colpevoli. Le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie continuano a operare per garantire giustizia alle vittime e sicurezza alla comunità.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.