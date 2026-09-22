Arrestato ad Alatri per spaccio di cocaina: i carabinieri sequestrano droga e denaro
Un giovane disoccupato di Alatri, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'operazione è scattata durante un servizio preventivo di controllo del territorio effettuato dai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri.
Controllo e perquisizione
Alla vista della pattuglia, l'uomo ha mostrato un ingiustificato stato di agitazione e nervosismo, insospettendo i carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. La perquisizione personale ha permesso di sequestrare 12 grammi di cocaina e 320 euro in banconote di vario taglio.
Prolungamento delle verifiche
Estendendo le verifiche alla sua abitazione, i militari hanno recuperato ulteriori dosi della stessa sostanza, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio, e un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.
Provvedimenti e presunzione di innocenza
L'uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di legge. È importante sottolineare che l'indagato è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente valutata solo dopo una sentenza passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.
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