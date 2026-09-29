Arrestato a Modena con 135 kg di droga: hashish e cocaina per un valore di 2 milioni di euro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dai carabinieri di Formigine e Sassuolo, in provincia di Modena, che hanno arrestato un uomo di 47 anni. L'operazione, condotta nelle scorse ore, ha portato alla luce un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti, nascosto tra garage e cantina dell'abitazione dell'indagato.

La scoperta nel garage

Dopo aver individuato l'uomo, i militari hanno proceduto con una perquisizione nel garage, dove hanno rinvenuto tre grossi involucri contenenti hashish. Il peso complessivo della sostanza era di circa 124 kg, suddivisa in numerose panette avvolte in cellophane. Un quantitativo notevole, che da solo avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro sul mercato illegale.

La cantina e il denaro contante

La perquisizione è poi proseguita nella cantina dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato 9,5 kg di cocaina, suddivisi in sedici involucri. Insieme alla droga, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento, elementi che confermano l'attività di spaccio. Nell'abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti circa 48mila euro in contanti, in parte occultati all'interno dei divani del soggiorno e in parte custoditi in uno zaino. Una somma considerevole, probabile provento dell'attività illecita.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il valore della droga

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni di euro. Un colpo significativo al traffico di stupefacenti nella zona, che dimostra l'importanza dell'operazione condotta dai carabinieri.

L'arresto e il carcere

L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e la rete di distribuzione.