Arrestato a Modena con 135 kg di droga: hashish e cocaina per un valore di 2 milioni di euro
Un ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dai carabinieri di Formigine e Sassuolo, in provincia di Modena, che hanno arrestato un uomo di 47 anni. L'operazione, condotta nelle scorse ore, ha portato alla luce un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti, nascosto tra garage e cantina dell'abitazione dell'indagato.
La scoperta nel garage
Dopo aver individuato l'uomo, i militari hanno proceduto con una perquisizione nel garage, dove hanno rinvenuto tre grossi involucri contenenti hashish. Il peso complessivo della sostanza era di circa 124 kg, suddivisa in numerose panette avvolte in cellophane. Un quantitativo notevole, che da solo avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro sul mercato illegale.
La cantina e il denaro contante
La perquisizione è poi proseguita nella cantina dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato 9,5 kg di cocaina, suddivisi in sedici involucri. Insieme alla droga, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento, elementi che confermano l'attività di spaccio. Nell'abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti circa 48mila euro in contanti, in parte occultati all'interno dei divani del soggiorno e in parte custoditi in uno zaino. Una somma considerevole, probabile provento dell'attività illecita.
Il valore della droga
Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni di euro. Un colpo significativo al traffico di stupefacenti nella zona, che dimostra l'importanza dell'operazione condotta dai carabinieri.
L'arresto e il carcere
L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e la rete di distribuzione.
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