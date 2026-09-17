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Arrestato a San Felice a Cancello per furto di cavi di rame lungo la ferrovia

Redazione
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Arrestato a San Felice a Cancello per furto di cavi di rame lungo la ferrovia
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Un uomo di 38 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, con l'accusa di furto aggravato di cavi di rame. Il fatto è avvenuto lungo la linea ferroviaria Cancello-Benevento, dove l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tagliava e asportava il prezioso metallo.

L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112. Un appuntato dell'Arma, libero dal servizio e in abiti civili, ha raccolto la chiamata e ha immediatamente attivato il dispositivo di intervento. I carabinieri si sono precipitati in via Porchiera, nelle vicinanze della tratta ferroviaria, dove hanno individuato e fermato il 38enne.

Il recupero del materiale e l'arresto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo era intento ad asportare i cavi di rame quando è stato bloccato. Durante l'operazione sono stati recuperati circa 4 chilogrammi di cavi di rame, già tagliati e sfilati dalla loro sede. La tempestività dei carabinieri ha permesso di interrompere l'azione criminosa e di restituire il materiale al legittimo proprietario.

Inoltre, i militari hanno rinvenuto e sequestrato l'arnese da taglio utilizzato per recidere i cavi. L'uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto in flagranza per il reato contestato.

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L'udienza per la celebrazione del rito direttissimo è fissata per oggi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno informato l'autorità giudiziaria e procedono per gli ulteriori adempimenti. L'episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dei furti di rame lungo le linee ferroviarie, un reato che oltre a danneggiare il patrimonio pubblico, può causare gravi disagi alla circolazione dei treni e mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori.


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