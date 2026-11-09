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Arrestato a Torino latitante rumeno ricercato per furti in Germania

Redazione
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Arrestato a Torino latitante rumeno ricercato per furti in Germania
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Un uomo di 30 anni di nazionalità rumena è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino nei giorni scorsi. Era destinatario di un mandato d’arresto internazionale a fini estradizionali per furto aggravato, emesso dalla Germania.

L'operazione della Squadra Mobile

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato il trentenne nel quartiere Barriera Milano, dove aveva trovato rifugio presso alcuni parenti. Dopo gli accertamenti di rito presso gli uffici della Questura, è scattato l'arresto in esecuzione del provvedimento di cattura internazionale.

I reati contestati

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è accusato di una serie di furti in appartamento commessi nella città tedesca di Stoccarda nell'agosto del 2026. Durante i colpi si sarebbe impossessato di denaro contante, gioielli e altri oggetti per un valore di diverse migliaia di euro. L'operazione conferma l'efficacia della cooperazione internazionale tra forze di polizia nel contrasto alla criminalità transnazionale.

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