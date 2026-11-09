Arrestato pusher albanese a Brescia: maxi sequestro di droga e armi
Un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia ha portato all'arresto di un cittadino albanese di 25 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. L'uomo è stato fermato mentre scaricava alcuni borsoni dalla propria auto in prossimità di un'abitazione a Trenzano.
Come sono scattate le indagini
Gli investigatori, impegnati nel contrasto al traffico di droga nella provincia, hanno ricevuto segnalazioni attraverso Youpol, l'app ufficiale della Polizia di Stato. Grazie a queste informazioni, hanno approfondito e circostanziato la posizione dell'uomo, notando il suo atteggiamento sospetto. Durante il controllo, il giovane ha ammesso di essere in possesso di stupefacenti, portando così a una perquisizione veicolare ed estesa al domicilio.
Il sequestro record
L'abitazione era stata trasformata in un vero e proprio magazzino della droga, attrezzato per la conservazione e il confezionamento dello stupefacente. All'interno sono stati rinvenuti e sequestrati:90 kg di hashish e 60 kg di marijuana, parte nei borsoni e parte in un armadio; 7 pozzetti refrigerati per lo stoccaggio; 2 macchine professionali per il sottovuoto; 2 bilance professionali; ingente materiale da imballaggio e rotoli adesivi per marchiare le sostanze; 1 rilevatore di frequenze per microspie. Inoltre, nascosta sotto un cuscino, è stata trovata una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e munizioni nel garage.
Le conseguenze per l'arrestato
Oltre alla droga e alle armi, è stata sequestrata l'autovettura utilizzata per il trasporto. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" di Brescia, su disposizione del Pubblico Ministero. Il Questore Paolo Sartori, vista la gravità e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con espulsione al momento della scarcerazione.
"L'arresto di questo spacciatore rappresenta un risultato importante – ha commentato il Questore Sartori –. Ancora una volta emerge come lo spaccio e il consumo di stupefacenti nella nostra provincia siano un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera piaga da contrastare a tutti i livelli".
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