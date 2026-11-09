Catanzaro, stop all’acqua in alcune zone: intervento urgente sulla rete idrica
L’erogazione è stata sospesa per consentire la riparazione di una condotta danneggiata. Il servizio dovrebbe tornare regolare entro le 12 di oggi, lunedì 9 novembre
Le zone interessate dall’interruzione
A Catanzaro è stata interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune aree della città per una riparazione urgente della rete idrica. Il guasto, causato da una rottura provocata da terzi, ha reso necessario sospendere temporaneamente il servizio.
L’interruzione riguarda l’Ospedale Pugliese, parte di viale Pio X, parte del quartiere Stadio e via Schipani.
Ripristino previsto entro mezzogiorno
I lavori sono stati avviati per riparare la condotta danneggiata. Il ripristino dell’erogazione idrica è previsto, salvo imprevisti, entro le 12 di oggi, 9 novembre 2026.
La durata effettiva dell’intervento potrebbe dipendere dall’andamento delle operazioni. Sono attesi aggiornamenti sul completamento dei lavori e sul ritorno alla normale fornitura.
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