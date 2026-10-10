Arresto per spaccio a Carrara: un 25enne fermato nella zona della Doganella

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Un arresto per spaccio di droga è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Carrara nei confronti di un giovane di 25 anni di origini straniere. L'operazione, avvenuta nella zona della Doganella, è parte di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare l'illegalità e a rafforzare la sicurezza in un'area recentemente interessata da episodi che hanno destato allarme sociale.

Il ritrovamento e il sequestro

Durante l'intervento, i militari hanno individuato il giovane all'interno di un immobile di edilizia residenziale pubblica (Erp) in fase di ristrutturazione. Qui hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana, insieme a un bilancino di precisione e a una somma in contanti di alcune centinaia di euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

La posizione dell'arrestato

Il 25enne, titolare di un regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto, l'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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L'udienza di convalida

L'udienza di convalida si è tenuta presso il Tribunale di Massa, dove il giudice ha confermato la legittimità dell'arresto e applicato la misura restrittiva. L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dai carabinieri nella zona della Doganella, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai residenti.