Attacco di drone a Kiev: uomo scampa per un soffio all'esplosione
Un attacco di drone nella regione di Kiev ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: un uomo è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima che un drone russo colpisse l'area. L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio, è stato ripreso in un video che mostra la fuga disperata dell'uomo e l'esplosione alle sue spalle.
La fuga ripresa in un video choc
Le immagini, diffuse sui canali social e riprese da @ultimora24, documentano la scena: l'uomo corre a perdifiato mentre il drone kamikaze si avvicina. Pochi secondi dopo l'impatto, una colonna di fumo si alza dal punto dell'esplosione. L'uomo, illeso, si allontana rapidamente.
Il conflitto in Ucraina non si ferma
L'episodio conferma la pericolosità degli attacchi con droni che da mesi colpiscono le città ucraine, seminando terrore tra la popolazione civile. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, mentre la comunità internazionale resta in allerta per l'escalation delle ostilità.
La guerra dei droni
L'uso massiccio di droni russi contro obiettivi civili e infrastrutture è diventato una triste costante del conflitto. Solo la prontezza e la fortuna hanno permesso all'uomo di salvarsi, ma il rischio per i residenti rimane altissimo.
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