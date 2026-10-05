Blitz antidroga a Torino: arresti e denunce nel quartiere nord

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Un'operazione su larga scala ha scosso il quartiere nord di Torino mercoledì pomeriggio, quando i Carabinieri del Comando Provinciale hanno condotto un controllo straordinario del territorio. L'intervento, conclusosi in serata, ha portato a due arresti, quattro denunce e alla sospensione di due attività di ristorazione, con sanzioni superiori a 20.000 euro. Le forze dell'ordine hanno setacciato l'area compresa tra corso Giulio Cesare e le strade adiacenti, identificando circa trenta persone di interesse operativo e controllando anche alcuni veicoli.

Modalità operative e arresti

Nel corso del pomeriggio, i militari hanno arrestato un uomo di 36 anni originario del Gabon, sorpreso a cedere dosi di crack e a ingerire ulteriore sostanza stupefacente nel tentativo di occultare le prove. La stessa tattica è stata messa in atto da altri tre uomini, tutti irregolari e senza fissa dimora, a distanza di poche ore. Uno di loro, privo di documenti e con generalità ancora da accertare, è stato visto trangugiare una consistente quantità di droga prima del controllo: a causa di ciò, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, dove versa in pericolo di vita.

Controlli amministrativi e sospensioni

L'operazione non si è limitata al contrasto dello spaccio. I militari del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) hanno riscontrato gravi irregolarità in due esercizi di ristorazione situati su corso Giulio Cesare. Le violazioni includevano l'installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro senza autorizzazione, l'omessa redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) e l'impiego di lavoratori in nero. Di conseguenza, le attività sono state sospese con effetto immediato e sono state comminate sanzioni per oltre 20.000 euro.

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Presunzione di non colpevolezza

È importante sottolineare che i provvedimenti nei confronti degli indagati sono stati emessi durante le indagini preliminari e che vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Inoltre, i fotogrammi e i video allegati al comunicato stampa sono stati preparati esclusivamente come integrazione sintetica e non fanno parte degli atti depositati del procedimento penale.