Bologna, controlli straordinari in centro e zona universitaria: due arresti e una denuncia

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Nel cuore di Bologna, tra le vie del centro storico e la vivace zona universitaria, i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della Squadra Intervento Operativo del Quinto Reggimento 'Emilia-Romagna' hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio. Il bilancio è di due arresti e una denuncia, a conferma dell'attenzione delle forze dell'ordine verso le aree più frequentate della città.

Identificati in cinquanta, molti già noti alle forze dell'ordine

Durante i controlli, che hanno interessato le principali arterie del centro e la zona universitaria, sono state identificate una cinquantina di persone. Di queste, una quindicina erano già note alle forze dell'ordine per precedenti di vario tipo. L'obiettivo dichiarato è quello di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa, spesso legati allo spaccio di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio.

Arrestato 61enne ai Giardini Margherita

Il primo arresto è scattato ai Giardini Margherita, uno dei parchi più frequentati della città. I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno notato un uomo di 61 anni, originario della Romania, senza fissa dimora e già conosciuto per i continui problemi causati nella zona. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura: dovrà scontare una pena di due anni, due mesi e sei giorni per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo l'arresto, è stato accompagnato nel carcere della Dozza.

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Spaccio in centro storico: 28enne finisce in manette

Il secondo arresto è avvenuto in pieno centro storico, dove il Nucleo Operativo ha individuato un 28enne italiano, sospettato di essere uno spacciatore. I militari hanno perquisito la sua abitazione, trovando un vero e proprio arsenale dello spaccio: 65 grammi di marijuana, 29 grammi di 'Spice' o 'K2' (un cannabinoide sintetico), un grammo di cocaina, uno di ketamina, due funghi allucinogeni, un coltello, un bilancino con tracce di sostanza resinosa, una macchina per il sottovuoto e 670 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma.

Denunciato 19enne pakistano tra via Indipendenza e via Righi

Infine, tra via Indipendenza e via Righi, i Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato a piede libero un 19enne originario del Pakistan, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di 12,5 grammi di hashish e 60 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione conferma l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalità nelle zone più sensibili di Bologna, con particolare attenzione al centro storico e all'area universitaria, luoghi simbolo della vita cittadina ma anche teatri di episodi di microcriminalità.