Bolzano, notte di controlli: arresto per rapina e denunce multiple

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Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, la Polizia di Stato di Bolzano ha effettuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio che ha portato a un arresto e a diverse denunce. L'intervento, coordinato dalla Questura di Bolzano, si è concentrato nelle vie del centro storico, dove un episodio di vandalismo ha dato il via a una serie di eventi.

Arresto per rapina impropria e resistenza

Intorno alle 2:00, un passante ha segnalato alla Centrale Operativa un giovane che infrangeva il vetro della porta di una pizzeria in via Roma. Poco dopo, lo stesso individuo è stato notato mentre asportava un defibrillatore posto all'esterno di un istituto bancario. All'arrivo degli agenti della Squadra Volante, l'uomo ha tentato la fuga, spintonando violentemente un poliziotto che è caduto a terra. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e identificato: si tratta di un cittadino italiano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

Furto e ricettazione in via Goethe

Nel corso della stessa serata, gli agenti hanno controllato in via Goethe un cittadino marocchino di 42 anni, con precedenti penali. L'uomo aveva con sé una borsetta da donna e uno smartphone, risultati rubati poco prima a una cliente di un ristorante della zona. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

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Denunce per inottemperanza e controlli straordinari

Durante l'operazione, sono stati inoltre denunciati tre cittadini stranieri per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano e un cittadino gambiano per violazione del divieto di accesso nelle zone centrali della città. Complessivamente, le forze dell'ordine hanno identificato 114 persone e controllato 13 veicoli, a testimonianza dell'impegno costante per la sicurezza urbana.

L'operazione rientra nel piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposto dal Questore, finalizzato a prevenire reati predatori e garantire la tranquillità dei cittadini.