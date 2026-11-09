Capo d'Orlando, controlli straordinari della Polizia per una movida sicura
Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio a Capo d'Orlando e nell'hinterland, con l'obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della movida. Le operazioni, coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, hanno visto impegnati agenti specializzati in verifiche amministrative e posti di controllo sulle strade più trafficate.
Controlli amministrativi negli esercizi commerciali
Personale qualificato del Commissariato di Capo d'Orlando ha effettuato ispezioni in 6 esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione di bevande e alimenti, oltre a una sala giochi, dove non sono state rilevate irregolarità. Questi controlli rientrano in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto all'illegalità, a tutela sia degli avventori sia dei residenti.
Posti di controllo e identificazioni su strada
Nella giornata di venerdì, ulteriori servizi sono stati svolti lungo le arterie più frequentate, con 115 persone e 38 veicoli controllati. Quattro soggetti sono stati sottoposti a perquisizione personale, in un caso estesa al veicolo, e uno è stato segnalato all'autorità amministrativa per il possesso di 3,88 grammi di cannabinoidi, posti sotto sequestro. Gli agenti hanno inoltre verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 11 persone sottoposte a misure restrittive.
Proseguono i servizi di controllo
Le attività di controllo non si fermano qui: nelle prossime settimane i servizi saranno replicati anche a Messina e negli altri centri sede di Commissariato, con l'obiettivo di assicurare una presenza costante delle forze dell'ordine e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.