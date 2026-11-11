Cinquefrondi, maxi sequestro di cocaina: donna arrestata con 5,5 chili in auto

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Un controllo stradale che sembrava di routine si è trasformato in uno dei sequestri più importanti degli ultimi mesi nella Piana di Gioia Tauro. I Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Taurianova hanno arrestato una donna di 41 anni con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: nella sua auto, nascosti in un vano ricavato sotto il sedile, i militari hanno trovato oltre 5,5 chilogrammi di cocaina.

L'arresto a Cinquefrondi durante un controllo sulla SS 682

Secondo quanto ricostruito, la 41enne è stata fermata mentre percorreva la Strada di grande comunicazione SS 682, proveniente dal versante ionico, nel territorio di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. A insospettire i Carabinieri sono stati l'evidente stato di agitazione della conducente e una spiegazione poco convincente sui motivi della sua presenza in quella zona. Da qui la decisione di approfondire il controllo e di accompagnare la donna negli uffici della Compagnia per una perquisizione più accurata.

Il vano segreto sotto il sedile e i contanti nel portafoglio

Proprio durante la perquisizione è emerso il particolare decisivo: un compartimento appositamente ricavato sotto il sedile dell'auto, al cui interno erano occultati i panetti di cocaina. Le operazioni hanno permesso di rinvenire anche 2.160 euro in contanti nel portafoglio della donna, somma che gli investigatori ritengono legata all'attività illecita o al trasporto della droga. La 41enne è stata quindi arrestata.

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Il valore dello stupefacente e le indagini della Procura di Palmi

Si tratta di un quantitativo considerevole: secondo le stime, la cocaina sequestrata, una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse centinaia di migliaia di euro. L'operazione rientra nei controlli disposti dai Carabinieri lungo le principali arterie della Piana di Gioia Tauro, con particolare attenzione ai collegamenti utilizzati per il transito di persone e merci. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, che dovrà ora ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.