Meteo, doppia perturbazione sull’Italia con piogge intense e venti forti fino a venerdì. Radar meteo Italia

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Dal peggioramento di mercoledì alla perturbazione atlantica di giovedì, il maltempo coinvolgerà soprattutto il Centro Nord. Allerta arancione su parte dell’Emilia Romagna e gialla in tre regioni

L’Italia affronta una fase di tempo instabile, con due perturbazioni ravvicinate e un peggioramento più marcato atteso da giovedì 12 novembre. Le piogge interesseranno principalmente il Centro Nord, mentre al Sud le condizioni resteranno inizialmente più asciutte, pur con nuvolosità e qualche precipitazione locale.

A caratterizzare questa fase saranno anche i venti di Scirocco e Libeccio, destinati a rinforzare e ad aumentare il moto ondoso. Le temperature non subiranno variazioni uniformi: al Nord le piogge limiteranno i valori diurni, mentre sulle regioni meridionali le correnti miti manterranno massime localmente elevate per il periodo.

Meteo mercoledì 11 novembre, piogge in intensificazione tra Liguria e Toscana

La giornata di mercoledì 11 novembre sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi al Centro Nord, con precipitazioni inizialmente sparse e un peggioramento più evidente dal pomeriggio.

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Nord, fenomeni in estensione verso Emilia e Triveneto

Al mattino sono previste piogge sparse, più diffuse sulla Liguria e soprattutto sul settore di Levante. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno a intensificarsi, estendendosi verso Emilia, Lombardia sudorientale e Triveneto.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 11 e 15 gradi nelle principali città.

Centro e Sardegna, attenzione alla Toscana settentrionale

Il cielo si presenterà molto nuvoloso, a tratti coperto. Dopo una mattinata senza precipitazioni rilevanti su buona parte del territorio, il tempo peggiorerà sulla Toscana settentrionale, dove saranno possibili piogge anche forti.

Altrove i fenomeni risulteranno meno diffusi. I venti meridionali manterranno un clima relativamente mite, con massime prevalentemente comprese tra 17 e 22 gradi.

Sud e Sicilia, schiarite e clima mite

Al Sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni generalmente asciutte, con schiarite alternate ad annuvolamenti, localmente più compatti. Qualche pioggia potrà interessare il Cilento.

Le correnti meridionali favoriranno temperature elevate per novembre: le massime varieranno dai 18 gradi di Potenza fino ai 24-26 gradi tra Bari e Palermo. I mari saranno inizialmente poco mossi.

Meteo giovedì 12 novembre, arriva la perturbazione più intensa

Giovedì 12 novembre è atteso il passaggio più incisivo, con una perturbazione atlantica capace di portare precipitazioni diffuse al Nord e su parte delle regioni centrali. Contemporaneamente si rafforzeranno i venti, con condizioni marine in peggioramento.

Nord, precipitazioni diffuse dal Nordovest al Nordest

Il maltempo interesserà dapprima il Nordovest, per poi raggiungere il Nordest entro sera. Sono attese piogge diffuse, anche persistenti e localmente intense.

Lo Scirocco sostenuto contribuirà ad aumentare il moto ondoso. Le temperature massime oscilleranno indicativamente tra 10-12 gradi al Nordovest e 18 gradi a Trieste.

Centro e Sardegna, peggiora sui versanti tirrenici

Le precipitazioni coinvolgeranno inizialmente la Toscana, estendendosi successivamente a Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi. Le aree adriatiche, soprattutto costiere, resteranno più ai margini del peggioramento.

Sulla Sardegna saranno possibili piogge al mattino, seguite da schiarite. I venti di Libeccio e Scirocco soffieranno forti, mentre le massime si porteranno generalmente tra 17 e 21 gradi.

Sud e Sicilia, molte nubi e piogge isolate

Sulle regioni meridionali il cielo sarà spesso nuvoloso, ma le precipitazioni risulteranno meno diffuse rispetto al Centro Nord. Qualche pioggia potrà raggiungere dapprima la Campania e poi, nel pomeriggio, altri settori peninsulari in forma irregolare.

I venti meridionali saranno forti, con mari molto mossi e condizioni fino ad agitate sull’Adriatico. Le massime varieranno dai 17 gradi di Potenza ai 21-25 gradi di molte altre città.

Meteo venerdì 13 novembre, prime schiarite al Nord nel corso della giornata

Venerdì 13 novembre inizierà ancora con molte nubi e piogge su buona parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Umbria. Precipitazioni sparse potranno interessare anche la Sardegna, mentre il Sud resterà nel complesso più asciutto.

Nel pomeriggio sono attesi i primi miglioramenti al Nordovest. In serata l’arrivo della Bora sul Nordest favorirà una successiva attenuazione dei fenomeni anche su questo settore.

Sul resto del Paese continueranno a soffiare correnti di Scirocco e Libeccio. L’eventuale coinvolgimento più esteso del Sud nel fine settimana dovrà essere precisato con i prossimi aggiornamenti.

Allerta meteo 11 novembre, arancione in Emilia Romagna e gialla in tre regioni

Per mercoledì 11 novembre 2026 è prevista allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Montagna emiliana centrale. L’allerta gialla riguarda invece specifici settori di Emilia Romagna, Toscana e Liguria, con livelli distinti in base al rischio. Le allerte non interessano quindi indistintamente l’intero territorio delle tre regioni. Radar meteo Italia di InfoOggi.

Allerta gialla per rischio idraulico

Le zone interessate sono:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese e Montagna bolognese.

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese e Montagna bolognese. Toscana: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Serchio-Lucca.

Allerta gialla per temporali

Il livello giallo riguarda:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante.

: Bacini Liguri Marittimi di Levante. Toscana: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inferiore, Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca e Versilia.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Le aree coinvolte sono:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese e Montagna bolognese.

: Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese e Montagna bolognese. Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante.

: Bacini Liguri Marittimi di Levante. Toscana: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inferiore, Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca e Versilia.

Il rischio idrogeologico riguarda possibili frane, ruscellamenti e criticità nei corsi d’acqua minori; il rischio idraulico si riferisce invece alle possibili piene dei corsi d’acqua principali. Piogge persistenti possono determinare problemi anche quando non sono accompagnate da temporali particolarmente intensi.

Venti, mari e temperature, cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Il rinforzo di Scirocco e Libeccio sarà uno degli elementi principali del peggioramento, soprattutto giovedì. L’aumento del moto ondoso richiederà attenzione lungo le coste più esposte.

Le temperature minime tenderanno a salire al Centro Sud, favorite dalla nuvolosità e dall’afflusso di aria mite. Le massime resteranno più contenute nelle zone settentrionali interessate dalle piogge.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e individuare le aree coinvolte dai fenomeni, consulta il Radar meteo Italia di InfoOggi. Le previsioni e i livelli di allerta vanno controllati negli aggiornamenti successivi, soprattutto in vista degli spostamenti.

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